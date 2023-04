Guillermo Reyes: “Me arrepentiría de no haber viajado en avión de Pedro Contecha”

Guillermo Reyes, ministro de Transporte saliente, habló en W Fin de Semana sobre su salida de la cartera después de que el presidente Gustavo Petro confirmara el relevo de siete miembros de su gabinete el pasado 26 de abril.

Junto a Reyes, los otros ministros que salieron de sus cargos fueron: José Antonio Ocampo, de Hacienda; Cecilia López, de Agricultura; Alfonso Prada, del Interior; Carolina Corcho, de Salud; Arturo Luna, de Ciencia y Sandra Urrutia, de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC.

El ministro saliente aseguró en diálogo con este medio que, a pesar de que sabía que habría cambios en el gabinete, no estaba listo para dejar su puesto: “Cuando me llamaron a Palacio, yo tenía claro que iba a haber un remezón y que saldría, aunque no quería haber salido. Son decisiones que hay que respetar”.

“Fue una experiencia sin igual, una cartera maravillosa (…) me hubiera gustado que el día fuera de 48 horas para hacer más cosas”, resumió Reyes sobre su gestión en el Ministerio de Transporte.

Sobre la ruptura al interior de la coalición de Gobierno, el ministro saliente sostuvo: “Si no se recompone, los proyectos tendrán muchas dificultades para salir adelante”.

El contratista Pedro Contecha

Reyes también hizo referencia a sus viajes frecuentes a distintos destinos del país en el avión privado de Pedro Contecha, contratista del Instituto Nacional de Vías (Invías) y dueño de la empresa Ingeniería de Vías. Cabe señalar que a esta empresa se le otorgó el contrato de la emergencia en el Cauca.

Según han recogido El Reporte Coronell y La Silla Vacía en los últimos días, en el contrato habría varias irregularidades relacionadas, por ejemplo, con pagos que no coinciden con los soportes o contradicciones en el valor total. Además, ha llamado la atención la relación entre el director del Invias, Juan Alfonso Latorre, con el contratista Contecha.

Por eso, al ser uno de los beneficiados de este acuerdo y sobre si este hecho pudo haber sido el detonante de su salida del gabinete, el ministro saliente Reyes aseguró que nunca ha procedido de forma irregular.

“Ni el presidente ni su jefe de Gabinete (Laura Sarabia) hicieron mención al asunto de Pedro Contecha (…) no tengo problema con que me investiguen. Me arrepentiría de no haber viajado en el avión de Contecha”, afirmó.

También aseguró que “el que nada debe, nada teme”, pues aseguró que se dedicó a luchar contra la corrupción: “No tengo dificultad para defenderme en derecho y con los hechos”.

Viva Air y Ultra Air: ¿otras causas de su salida?

El asunto más crítico que tuvo que afrontar Reyes al frente de la cartera de Transporte fue el cese de operaciones de dos importantes aerolíneas de bajo costo en los últimos meses: Viva Air y Ultra Air.

Sobre la crisis derivada en el sector aeronáutico y turístico por cuenta de este hecho, Reyes se refirió al manejo que se le dio a la contingencia desde su Ministerio.

Por eso, afirmó: “El tema de las aerolíneas se va a corregir. No es culpa de un ministro, es tema de la Aeronáutica Civil. No tengo problema con reconocer si hubo errores, pero en este caso (Viva Air y Ultra Air) no los hubo”.