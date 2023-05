Gary Nader, el latino que cambió la historia del arte

Miami

En W Fin de Semana, Gary Nader conversó sobre su interés por el arte, en particular el Latinoamericano.

Según relató, su historia con el arte comenzó gracias a sus padres –migrantes libaneses–, quienes tuvieron una galería en Santo Domingo, República Dominicana. Por eso, aseguró, tuvo la suerte de estar en la galería desde que era un niño y a los 10 años ya estaba vendiendo arte y aprendiendo.

“Abrí mi primera galería a los 19 años y en Miami, a los 23 años, nace la pasión por el arte latinoamericano (…) el punto culminante fue cuando llegué al MoMA en Nueva York y vi una obra de Wilfredo Lam y otra del gran maestro Fernando Botero”, aseguró.

A partir de ese punto, cuenta Nader, el camino ha sido largo debido a que llegó a este país solo con su esposa y su hija que estaba muy enferma: “Tenía la necesidad de atender a mi hija y cuando yo le dije a mi papá que me venía a Miami, me dijo que si era un pantano, que qué iba a hacer ahí”.

Sin embargo, relata que en aquel 1982 encontró en Miami una gran ciudad: “Yo no quería llegar a Nueva York, París o Londres, donde ya había tantos museos y galerías. Me tomó dos años vender la primera obra y la gente me decía: por qué tienes esa galería. Como árabe, soy muy cabeza dura y seguí hasta que lo logré, porque yo sabía que Miami se iba a convertir en lo que es hoy”.

De esta forma, Nader cuenta que fue como logró construir la colección de arte latinoamericano más grande del mundo, donde ha conocido cientos de artistas.

“Tenemos un museo y una galería con 2.000 obras”, afirmó.

Por otro lado, en medio de las diversas expresiones de arte latinoamericano, Nader habló sobre cuál es aquella corriente que más le ha llamado la atención: “Quizás sería el surrealismo, me encanta. Y claro, me encanta la pintura latinoamericana, por eso me fascina Fernando Botero (…) me gusta esto de las tradiciones, me llama la atención”.