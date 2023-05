A Petro no le importa lo que piense la gente: Gloria Gaitán

A propósito del discurso del presidente Gustavo Petro en el marco del Día Internacional del Trabajo, la hija de Jorge Eliécer Gaitán, Gloria Gaitán, aseguró en Sigue La W que en medio de su intervención, el mandatario habría cometido “memoricidio” en contra de su padre.

En el discurso, Petro se pronunció sobre el expresidente Alfonso López Pumajero, señalando qué: “hasta al mismo Alfonso López Pumajero le intentaron dar un golpe de Estado en su segundo gobierno; paralizaron las reformas y el terror sobre el pueblo campesino fue creciendo hasta que asesinaron a una de las personas que quería desarrollar eso que se llamó la revolución en marcha, Jorge Eliécer Gaitán”. Precisamente esas fueron las palabras que causaron indignación entre la familia Gaitán.

“Me parece indignante, porque nadie le desconoce que él quiere hacer un Gobierno de cambio, pero uno se pregunta qué clase de cambio, porque está elogiando a uno de los hombres más nefastos que ha tenido la política colombiana como lo es López Pumajero. Decir que mi padre iba a desarrollar las reaccionarias propuestas de López Pumajero en la llamada revolución en marcha, que era calificada por mi papá como de papel y cartulina porque era una farsa, es de un cinismo inaudito”, manifestó Gloria Gaitán.

En ese sentido, aseguró que su papá (Gaitán) fue “enemigo” de López Pumajero, “es el único presidente de Colombia que ha caído por corrupto y asesino, y que también existen los documentos que atestiguan que fue López quien a través de su escudero Mendoza Neira participaron en el asesinato de mi papá”, aseveró.

“A Petro no le importa lo que piese la gente”

“Yo sí creo que es un hombre progresista que quiere la Paz Total, no he visto todavía que traicione sus principios, pero su manera de pensar y sentir son distintas a las de mi papá. Mi papá tenía una inmensa generosidad emocional y comprendía al pueblo, a Petro no le importa lo que piensa la gente. Lo que nosotros pensemos no le inquieta, él piensa él solito hará un cambio y pide que la gente lo acompañe a las calles, pero eso no basta. Hay que darle protagonismo al pueblo para que sea más que un espectador y acompañante de la lucha, hay que ponerlo en la lucha”, añadió.

De igual forma, señaló que el presidente Petro sólo desea el prestigio universal, “él se comparó con el Quijote de la Mancha, este personaje era una persona solitaria y el Quijote no es un líder popular. Petro es de molinos imaginarios y lucha contra molinos imaginarios, él se conoce bien a sí mismo”.