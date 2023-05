MinTransporte responde sobre lo que pasará con la Aerocivil y el metro de Bogotá

En sus primeras declaraciones como ministro de Transporte en firme, William Camargo, expresó que su llegada a la cartera representa una revisión sobre algunos de los portafolios que maneja la misma, pero que en esencia se sigue manejando los planteamientos del programa de Gobierno del presidente Gustavo Petro, principalmente los temas enfocados en la paz, el aeroportuario para fortalecer el turismo en Colombia y el sistema férreo el cual calificó como importante.

En cuanto a los movimientos que se seguirán generando en las diferentes entidades adscritas al Ministerio de Transporte, teniendo en cuenta que con la llegada del ministro Camargo, se pidió la renuncia protocolaria a todos los directivos, se aseguró que aún se sigue evaluando las decisiones a adoptar o mantener.

En el caso específico de la Aerocivil, el ministro Camargo dijo que “la primera reunión que tuve justamente fue con el doctor Sergio París (director de la Aerocivil) a quien conozco desde la época que trabajamos con el doctor Gustavo Petro cuando él era alcalde de Bogotá, con Sergio nos une ese conocimiento desde hace muchos años, bueno desde cuando el presidente fue alcalde y en su momento él era el gerente de Transmilenio, luego volvió a la Aerocivil, conozco a Sergio desde esa época, sé que es una persona solvente, técnicamente muy soportada por su trayectoria en la Aerocivil”, relató.

Además, que “frente a eso pues lo que yo voy a evaluar es justamente el trabajo que hay a alrededor de la entidad, los eventos que se han presentado digamos como afectaciones a servicios en el tema de algunas aerolíneas y adicionalmente el estado de la gerencia pública frente a la Aerocivil, pero inicialmente frente a la Aerocivil digamos no tengo yo alguna intención diferente a evaluar y sobre esa base tomar alguna decisión respecto a la permanencia o no del doctor Sergio”.

Por el lado del metro de Bogotá, el nuevo ministro de Transporte aseguró que la posibilidad de soterrar alguna parte del trayecto, dependerá del estudio y evaluación que se haga del beneficio costo y de una decisión que no está atada solamente a la alcaldía de Bogotá y al presidente de la República, Gustavo Petro, si no también al concesionario que está al frente de la obra, dejando claro que “no hemos desechado la posibilidad que Bogotá tenga un mejor metro, digamos las alternativas de las últimas líneas que ha desarrollado en factibilidad Bogotá como la línea 2 y la línea 3 siempre se ha sugerido subterránea y no deja de ser digamos algo anecdótico que la primera línea que en su momento también sugería un trazado subterráneo cambiará totalmente su tipología con unos impactos urbanísticos que para nadie son desconocidos”.

Finalmente, el nuevo ministro reiteró que en su momento hizo parte del equipo que estructuró esa primera línea del metro, lo que le permitió conocer las bondades del proyecto y lo que a su vez le dejó ser criticó de la postura que planteó la administración de hacer modificaciones, asegurando que predijo que las decisiones de modificar el trazado y la tipología iba a enfrentar a la capital de la República a estar otros 7 años sin metro, lo que con el pasar del tiempo le terminó dando la razón.