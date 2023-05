Presidente Petro le está poniendo una lápida a funcionarios judiciales: fiscal Barbosa

El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró que el presidente Gustavo Petro está dejando en peligro a los funcionarios judiciales e incluso indicó que les está poniendo la lápida.

Este pronunciamiento lo hizo luego que el presidente de la República, Gustavo Petro, hubiese publicado un trino en el que dijo que el fiscal Daniel Hernández, presuntamente habría beneficiado a los integrantes del ‘Clan del Golfo’.

Además, señaló que “el Estado no puede cruzarse de brazos”.

"El Estado no puede cruzarse de brazos ante las denuncias tan graves que viene haciendo el periodista Guillén sobre centenares de homicidios y desaparición de ciudadanos por el Clan del Golfo. De ello informó con antelación un funcionario del CTI a altos miembros de la Fiscalía y… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 3, 2023

Barbosa le respondió con severidad al jefe de Estado.

“A mí que no me venga con la historia, el presidente Gustavo Petro, de venir y achacarle a la Fiscalía General, en una política, no de jefe de Estado, sino de twittero de oposición de sus propio gobierno y de la institucionalidad colombiana, de decir que es que, la Fiscalía tiene que empujar las investigaciones, él no es el fiscal General y nadie lo eligió para ser fiscal, el fiscal General de la Nación soy yo”.

Barbosa además dijo que el presidente Petro, parece haber perdido la memoria sobre el fiscal Daniel Hernández y sobre qué es víctima de la violencia armada, específicamente de la masacre de La Rochela, donde su padre fue asesinado por grupos paramilitares.

“Decirle que es un defensor de los paramilitares es una acusación gravísima, si le llega a pasar algo a la familia de Daniel Hernández, independientemente de las investigaciones que adelante la Fiscalía contra ese fiscal, o cualquier hecho, o su familia, o ese menor de edad que es un sujeto especial de protección y fue fijado en ese trino por Gustavo Petro, Gustavo Petro es responsable de la muerte de esas personas”, insistió.

Además, agregó que la publicación de estos trinos de parte del presidente de un país como Colombia, literalmente están poniendo una lápida a los funcionarios judiciales.

“(…) esto parece que no es la Colombia potencia mundial de la vida, sino Colombia la Potencia mundial donde le ponen una lápida a los funcionarios judiciales”, afirmo.

También le dijo que la Fiscalía es la que está adelantando las investigaciones contra los paramilitares y que este gobierno lo que busca en beneficios para los criminales.

“(..) que se va a convertir en la defensora de los paramilitares ¿Y qué están haciendo en Colombia? Explíquele al país qué han hecho durante los últimos tres meses, buscar por todos los medios tratar de beneficiar a narcotraficantes”.

Debido a esto, el director del CTI le pidió a la Unidad Nacional de Protección que garantice la vida e integridad del fiscal Daniel Hernández y de su familia.