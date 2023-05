“El tope futbolístico está al alza”: Carlos Ramírez sobre rendimiento del Pereira

El jugador Carlos Ramírez, capitán del Deportivo Pereira, dialogó con Hernán Peláez y Martín De Francisco sobre la actualidad del equipo ‘matecaña’ que ganó en la Copa Libertadores ante Monagas.

“A pesar de que los resultados en la liga no han sido los que queremos, el tema administrativo y el tope futbolístico siempre ha ido en alza, la meta es mejorarlo y creo que el club ha crecido mucho, algo muy visible nacional e internacional”, comentó.

Y es que en este mismo juego ante Monagas se le vieron gestos de dolor en una de sus piernas, por lo que aseguró: “mañana tengo la resonancia, parece que es un desagarro en el aductor”.

A propósito del Pereira, vigente campeón del Fútbol Profesional Colombiano, aseguró que regresó en 2021 en un momento crítico del club, pues estaba en una zona comprometida de la tabla del descenso.

Recordó sus pasos por el Millonarios a lo largo de su carrera, exactamente en tres ocasiones en 2009, 2015.

“De Millonarios recuerdo impotencia porque es de los clubes en donde he estado donde no he podido demostrar mucho mi talento, donde no pude expresar mis condiciones, era una linda oportunidad de demostrar en un equipo grande el país”, mencionó.

Reviva la entrevista completa de Peláez y De Francisco con Carlos Ramírez: