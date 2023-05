Los fallos de las Cortes se deben respetar, aunque parezcan injustos: Roy Barreras

Luego de la decisión del Consejo de Estado de anular la elección del actual presidente del Senado, Roy Barreras, al concluir que habría incurrido en doble militancia. Barreras se pronunció en La W sobre este anuncio asegurando que “fue una noticia inesperada”.

De acuerdo con el presidente del Senado, los fallos de las Cortes se deben respetar, “esa es la institucionalidad, aunque parezcan injustos. Siento que en esta batalla jurídica donde decenas de demandas fueron interpuestas en mi contra por retractores, es estar caído en combate. Felicito esos retractores que lograron temporalmente esta zancadilla, pero que no celebren mucho porque pronto regresaremos a trabajar en lo que corresponde”.

“Una de las consecuencias paradójicas de este fallo es que se da como si nunca me hubieran elegido, yo no conozco bien estos temas, pero para tener doble militancia hay que militar en dos partidos y cuando a usted lo expulsan de uno por decisión de ese partido, quiere decir que ya no milita allí y en ningún otro, por lo tanto, no habría doble militancia”, añadió.

Cabe resaltar que el Consejo de Estado aseguró que Barreras “incumplió su deber de renunciar a su curul 12 meses antes de la fecha de inscripciones para elecciones de Congreso periodo 2022-2026, para presentarse por otra colectividad”.

En ese orden de ideas, Barreras aseguró que, al parecer, sus abogados interpondrán una acción de tutela debido a que no renunció al partido, sino que lo expulsaron.

En cuanto a las especulaciones sobre un posible liderazgo en alguno de los ministerios o una embajada, señaló que estará concentrado en su salud, pues el 22 de mayo conocerá, por sus doctores, si el cáncer desapareció completamente.

En ese sentido, manifestó que la última fase de su tratamiento implicaría retirarse en junio para una posible intervención quirúrgica, en caso de que la enfermedad siga presente.

“Para poder avanzar hay que estar sano y esta señal tal vez me está diciendo que debo primero sanar y luego avanzar para seguir contribuyendo para lo mejor de este país. El Congreso no es el único lugar desde que se puede trabajar por el país”, manifestó.

Elecciones

Por otro lado, descartó las elecciones de octubre al señalar que no hay posibilidad de que esto ocurra, “mis temas han sido nacionales y conmigo contarán en ese escenario”.

Gobierno Petro

Por último, se refirió a qué tan satisfecho está con la gestión del presidente Gustavo Petro explicando que en la vida política nadie lo está.

Pese a que aseguró que no es posible estar satisfecho en un país donde aún se presentan casos de asesinatos a líderes sociales y hay control del territorio por grupos armados ligados al narcotráfico, “no se puede estar desesperanzado cuando hay un Gobierno que tiene corazón”.

“El Plan de Desarrollo que aprobamos ayer fue pensado en los más vulnerables, en la infraestructura, en los campesinos, en la compra de tierra, pero no en la expropiación y en vacunas. Hay un Gobierno sensible y futurista, pero como ocurre en todos los gobiernos siempre hay que recordarles a los gobernantes y al Congreso que deben legislar y gobernar para 50 millones de colombianos”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa: