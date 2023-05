Funcionaria de Fiscalía denuncia presiones contra cuñado de Nancy Patricia Gutiérrez

Hace cinco meses empecé a trabajar en este reporte y solo anoche pude concretar el testimonio que lo fundamenta.

Una funcionaria de la Fiscalía General de la Nación, la abogada penalista Fabiola Baquero, me dijo que es testigo de graves irregularidades en un caso por abuso sexual de menores en el que la denunciante es la hermana de una exministra y expresidenta del Senado.

La historia empezó en 2009, hace 14 años, cuando se divorciaron el señor Daniel Aljure y doña Adriana Gutiérrez. Ella es la hermana de la doctora Nancy Patricia Gutiérrez.

6 años después, en 2015, surgió entre ellos un desacuerdo sobre los derechos del padre a visitar a las menores. La señora Gutiérrez presentó entonces una denuncia en la Fiscalía contra su exesposo acusándolo por presuntos abusos sexuales contra las hijas de los dos.

El supuesto abuso habría tenido lugar seis años atrás. Ella dijo que espero todos ese tiempo para denunciar porque no quería afectar la carrera política de su hermana Nancy Patricia Gutiérrez que ha sido presidenta de la Cámara de Representantes, presidenta del Senado, ministra del interior y consejera presidencial de Iván Duque.

El proceso lleva 8 años sin resolverse y ha sido reasignado cinco veces en la Fiscalía. Desde hace tres años está en manos del doctor Mario Germán Cuadros que es un fiscal de juicios adscrito a la Unidad de Violencia de Género que se encarga de investigar delitos contra mujeres, niños, niñas y adolescentes.

El denunciado Daniel Aljure ha sido detenido dos veces con una orden de captura que resultó falsa. Sobre ese papel también tiene que decir algo la abogada Fabiola Baquero.

El padre ha ganado en todas las instancias procesos para seguir viendo a sus hijas, incluyendo una revisión de tutela en la Corte Constitucional. Hace apenas unas semanas volvió a ganar una tutela para que se le permita visitar a sus hijas menores, que ya casi llegan a la mayoría de edad.

La abogada penalista Fabiola Baquero, funcionaria de la Fiscalía, asegura que el fiscal Mario Cuadros dijo frente a ella que había recibido órdenes de la vicefiscal general de la nación, Marta Mancera, para que imputara a como diera lugar a Daniel Aljure. Las instrucciones –según ella dice haberlo oído del fiscal Cuadros– fueron impartidas a través de la coordinadora de la unidad de violencia de género, la fiscal Martha Andrea Romero y la justificación sería “cumplirle a Nancy Patricia Gutiérrez”.

La doctora Nancy Patricia ocupó su último cargo como Alta Consejera Presidencial de Derechos Humanos en el gobierno de Iván Duque. En esa posición remplazó al actual fiscal general Francisco Barbosa. La doctora Gutiérrez estuvo en esa posición hasta el 21 de enero del año pasado.

Este es el testimonio de la funcionaria Fabiola Baquero Carvajal:

Este testimonio fue grabado este 7 de mayo, un poco antes de las 9 de la noche.

Después de escucharlo llamé al fiscal Mario Cuadros quien inicialmente atendió el teléfono pero colgó rápidamente y no volvió a contestar llamadas. Le escribí un mensaje de texto preguntándole por las afirmaciones de la abogada Fabiola Baquero. No hubo respuesta.

Le escribí a la fiscal coordinadora de la unidad, Martha Andrea Romero, quien según el testimonio habría llevado la orden de la vicefiscal Mancera. Me estaba contestando los saludos inmediatamente, en tiempo real, pero cuando le pregunté por la grave denuncia, hubo un largo silencio en sus textos. 26 minutos después respondió: “Mil gracias por su comprensión pero debo informarle que el canal para contestar cualquier petición es la oficina de prensa. Feliz noche”.

La vicefiscal, a quien le escribí, también quería mandarme a la oficina de prensa pero cuando le pregunté si era verdad que había impartido esa instrucción, respondió después de una pausa de 16 minutos:

“Señor periodista, no he dado ninguna orden de formularle imputación al señor Daniel Aljure, recuerde que los fiscales son autónomos e independientes en las decisiones que deben tomar, las cuales deberán estar soportadas en pruebas legalmente obtenidas que demuestren ocurrencia de los hechos delictivos y responsabilidad del infractor a título de culpa. Siempre he respetado y respetaré las decisiones de los funcionarios”.

La exministra Nancy Patricia Gutiérrez no atendió el mensaje que le envié al teléfono por el que me he comunicado con ella en ocasiones anteriores.

Para mañana martes 9 de mayo, el fiscal Mario Cuadros, tiene citada la audiencia de formulación de cargos contra Daniel Aljure.