JEP llama la atención a vicefiscal Mancera por entregar incompleto plan contra “impunidad”

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a la vicefiscal Martha Mancera que en los próximos 3 meses cumpla con la entrega del llamado “Plan para Superar la Impunidad en el Canal del Dique”; luego de que la propuesta inicial que presentó tuviera graves reparos de las víctimas así como de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos.

La propuesta elevada por la vicefiscal fue ampliamente cuestionada por representantes de la llamada Ruta del Cimarronaje, organización de víctimas, quienes alegaron que no han tenido participación en la construcción de dicho plan para encontrar a los desaparecidos, así como la Unidad de Búsqueda, que rechazó la falta de articulación de la propuesta de la vicefiscal.

“El protocolo no tiene un cronograma definido de cuáles serían las acciones relacionadas con el tema de impunidad; no hay acciones claras, no se especifica el número de jornadas que se llevarán a cabo ni en qué términos; no hay objetividad del protocolo; el protocolo no tiene las garantías para la participación de las víctimas, es un protocolo centrado con la perspectiva de la fiscalía, no tiene dinámicas territoriales” señaló uno de los líderes de la organización de víctimas.

Por su parte y en desarrollo de lo esbozado previamente, la Unidad de Búsqueda además de extrañar la falta de articulación de la propuesta presentada por la vicefiscal, lamentaron la ausencia de un cronograma de trabajo, de un mecanismo para la participación de las víctimas y la construcción de bases de datos.

Ante todo lo anterior, la magistratura decidió adoptar la determinación de ordenarle a la vicefiscal cumplir con lo ordenado en los parámetros, recalcando su preocupación por la falta de mecanismos de participación efectiva de las víctimas lo cual ha generado la queja de estas, así como la ausencia de una articulación necesaria.

“La Sala Dual echa de menos la propuesta de articulación interinstitucional e intrainstitucional propia de este tipo de Planes; así como la precisión de aspectos técnicos imprescindibles para el adecuado desarrollo del proceso de búsqueda, identificación y entrega de personas dadas por desaparecidas y, en general, de la lucha contra la impunidad” concluyó la Sección.

El documento que la vicefiscal general de la nación tendrá que entregarle a la JEP deberá contener un diagnóstico estructural de los crímenes que se van a judicializar y el estimado de personas desaparecidas sobre los cuales se procurará la búsqueda, objetivos, principios y mecanismos de participación de las víctimas.