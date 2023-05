La millonaria cifra que cada trabajador del país ha dejado de recibir, según el MinTrabajo

La ministra del Trabajo, Gloría Inés Ramírez, aseguró que cada trabajador en Colombia durante 22 años de actividad ha dejado de percibir 33 millones de pesos debido al recorte de derechos laborales.

Las declaraciones de la titular de la cartera laboral se dieron en medio de la audiencia pública, “dialoguemos sobre la reforma laboral” que se realizó en el Congreso de la República asegurando que esto viene ocurriendo desde el 2002, cuando entró en vigor la ley 789.

En sus declaraciones la ministra Ramírez, agregó “lo que ha significado el recorte de no pagar los recargos nocturnos con la extensión de la jornada, primero hasta las 10 de la noche y luego hasta las 9 de la noche, más el recorte del despido sin justa causa que ha sido muy abaratado y ha generado que durante estos 20 años un trabajador que gana el salario mínimo haya dejado de recibir 33 millones de pesos mensuales”.

En el estudio que fue realizado la Unidad de Pensiones y Parafiscales, también se expuso que solo 1 de cada 10 trabajadores y trabajadoras, recibe remuneración por trabajar más de 48 horas a la semana, es decir horas extras, allí la ministra agregó “estamos buscando que salga la mejor reforma laboral para todos y todas, Colombia la necesita y hoy más que nunca con las buenas señales para la economía, donde el desempleo y la inflación están disminuyendo, donde hemos implementado los procesos de formalización laboral, pero además de eso, la necesidad de los cambios en la protección al cesante y el fomento a la generación de nuevos empleos nos demuestra que vamos por buen camino”.

A la audiencia donde se revelaron las cifras también asistieron varios líderes sindicales, los cuales mostraron su sorpresa frente a lo informado y mostraron una vez más su apoyo a la reforma laboral.

La ministra Ramírez, cerró su intervención asegurando que “lo que buscamos aquí es hacer justicia laboral, no es una cosa de cobrar por cobrar, no, no se trata de buscar retroactivos si no de generar unas condiciones de equilibrio donde el país valoré claramente este trabajo que hacen los trabajadores sobre todo en tiempo nocturno que significa romper su ciclo vital en términos generales y darle una dimensión humana que es lo que estamos tanto queriendo”.

Se espera que en los próximos días los ponentes de la reforma laboral presenten la ponencia para iniciar formalmente el debate en la comisión séptima de la Cámara de Representantes.