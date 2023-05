Hubo corto circuito en Gobierno: Samper sobre reunión de Comisión de Relaciones Exteriores

Pese a que fue el mismo presidente Gustavo Petro quien citó a la reunión ordinaria de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para la una de la tarde de este miércoles, el mandatario nunca llegó, ya que según fuentes se encontraba en otra reunión discutiendo el tema de transferencias ciudadanas.

En ese sentido, quien tuvo que liderar la reunión fue el canciller Álvaro Leyva y expuso la agenda, que se basó solo en las relaciones con Venezuela, ya que el tema de Nicaragua fue retirado del cronograma.

De los expresidentes, solo asistió Ernesto Samper, quien esperó por varias horas la presencia del presidente Petro, pero finalmente nunca llegó. Por este motivo, el mismo expresidente Samper habló en La W sobre la coyuntura.

Samper inició su intervención explciando que la ausencia del presidente ”debe ser porque el Gobierno está comenzando, pero sí hubo un corto circuito ayer”.

Le puede interesar Sin el presidente Petro se llevó a cabo la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores

Además, que “ayer se nos invitó a una reunión ordinaria presidida por el presidente, lamentablemente por los motivos que sean, no pudo llegar, pero siempre estuvimos pendientes de su llegada”.

Sin embargo, el exmandatario señaló que la reunión que dirigió el canciller Álvaro Leyva se centró en el tema de Venezuela y añadió que le molestó que a última hora se hubiera sacado de la agenda de la reunión el tema del litigio con Nicaragua.

“Lo que me molestó fue que cambiaron el temario, me parece que el tema de Nicaragua es especialmente complicado en este momento. Era muy importante el tema de Nicaragua y cuando llegué dijeron que no, que lo habían sacado programa”, dijo Samper.

Así mismó, expresó: “el tema de Venezuela es muy importante porque está llegando a un punto muerto, creo que Colombia podría jugar un papel importante por lo menos en que se recomponga la mesa de dialogo”, sobre el haber tratado este tema del vecino país en la Comisión.

Finalmente, puntualizó que “me parece que la idea esencial de la Comisión Asesora es que sea un foro en el cual nos podamos encontrar y exponer nuestras opiniones e inclusive llevar a un consenso”.

Escuche la entrevista completa a continuación: