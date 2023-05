“Hay que destruir la economía ilícita, no se puede bajar la guardia”: Petro a FF.MM.

En un encuentro con los almirantes y generales de las Fuerzas Militares en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, el presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa cuáles son las estrategias para enfrentar las amenazas de seguridad que existen en el país.

Además, el mandatario hizo un recuento histórico de la violencia que ha vivido Colombia y cómo se deben cambiar las estrategias para así mismo atacar lo que se debe atacar, pero también traer la paz al país.

Por esta razón, trajo a colación la experiencia con el ELN, “no está en cese al fuego, no lo quisieron, hay una guerra en el territorio, sobre todo, de ellos con otros grupos, no con el Estado. El ELN ha variado, no es un grupo insurgente como antaño, está peleando territorio por la economía ilícita”, dijo.

Y por esta razón aseguró que no se debe bajar la guardia ante la economía ilegal que maneja esa guerrilla.

“Tenemos al ELN negociando, pero no significa que se bajó la guardia con su economía ilícita, hay que destruirla. Terminará diciendo sí en la mesa si se da cuenta que el traqueteo no sirve y ahí nos ahorraremos vidas humanas de aquí, de allá, tiempo”, dijo el presidente Petro.

En ese mismo sentido, se refirió al Clan del Golfo, del que aseguró que “ellos pueden decir ‘sí aceptamos cese al fuego’, lo dijo y ¿cómo concibió el cese al fuego? Que el Estado no viene a luchar contra nosotros, no se mete aquí en el territorio; pues chévere, porque nosotros seguimos haciendo lo que estamos haciendo que es traquetear”.

Finalmente, el mandatario aseguró que hay que cambiar las estrategias en el entendimiento qué hay ‘nuevas generaciones’ en varios grupos armados que se han modificado y tienen otros intereses ilícitos.