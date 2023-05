‘La ley y el Orden: UVE’: Juan José Campanella revela los motivos que lo alejaron del cine

En el séptimo arte hay un sinfín de figuras relevantes que cada día vemos a través de las pantallas, pero solo los más conocedores ven un poco más allá, y es que el oficio de ser director es el más importante a la hora de desarrollar una producción, por esto el invitado en Contrarreloj fue Juan José Campanella, director, guionista y productor argentino, ganador de un Premio Óscar en 2010 por “El secreto de sus ojos”, y actual director de la reconocida serie “La Ley y el Orden: UVE”.

“Los Ángeles es una ciudad de industria, todas las charlas que se llevan a cabo tienen que ver con los proyectos, en Nueva York, al contrario, las charlas tienen que ver con temas más humanos, es una diferencia sustancial porque La Ley y el Orden se graba en Nueva York, por eso tiene temas y guiones tan acordes a la situación de la sociedad, lejos de lo establecido en Hollywood”, explicó.

También se refirió a la huelga de guionistas que se encuentra pasando por las calles de los Estados Unidos, mostrando su completo apoyo.

“Es una de las negociaciones más duras, va más allá de un simple aumento salarial. Uno de los factores de las manifestaciones es la Inteligencia Artificial, pero yo no la llamaría inteligencia, me gustaría ver un chiste hecho por ChatGPT, seguramente este mecanismo podrá escribir un guion, pero para mí no será bueno”, aseguró el experto.

Finalmente habló sobre las producciones latinoamericanas, mostrando la fascinación que tiene por estas.

“Me declaro enemigo del doblaje con acento neutro, necesitamos reconocer nuestros acentos. Las producciones han perdido sabor local, dicen que hay que hacer cosas que gusten en toda Latinoamérica, pero se pierde el anclaje cultural”.

Mencionando también su reciente decisión de dejar de hacer cine y enfocarse en las series, “yo dije que no quería hacer cine porque las películas solo se mantienen poco tiempo en la gran pantalla y acaban emitiéndose en plataformas, para eso prefiero hacer una serie. En la pantalla chica se ven series, no películas, nunca he comprendido lo de ver una película en casa”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en Contrarreloj: