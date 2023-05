“Será el juego del año”: Patricia Summersett, voz de Zelda, sobre ‘Tears of the Kingdom’

‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ se estrenó el pasado viernes 12 de mayo. Es el juego más esperado del año y todo indica a que será el mejor juego de 2023. Es la secuela de ‘Breath of the Wild’, un juego que por primera vez añadió voces a los personajes.

En W Fin de Semana habló Patricia Summersett, la actriz que le da voz a Zelda, uno de los personajes principales de la saga.

Sobre cómo vivió el día del lanzamiento del juego, Patricia afirmó que “fue un día muy movido en el que atendí a muchos medios de comunicación. Lo celebré con el equipo de casting. Fue muy especial. Ha sido un día maravilloso y las críticas al juego son buenas, ya lo han calificado de obra maestra y todo apunta a que será el juego del año”.

Como se dijo anteriormente, ella es la primera actriz en darle voz a Zelda, la princesa del reino de Hyrule, un personaje clave en toda la saga. “Lo interesante es que yo no sabía para qué estaba audicionando cuando me llamaron” para el papel de Zelda en ‘Breath of the Wild’, juego que se estrenó en 2017, dijo la actriz estadounidense-canadiense. “Era un videojuego secreto, así como hacen muchas productoras” de esta industria. “Era como un guion en blanco, donde era imposible adivinar de qué se trataba, pero sí tenían una dirección general de lo que ellos buscaban. Yo solo quería hacer una buena impresión y así fue, me dieron el papel, fue muy sorprendente”.

Pero para darle la voz perfecta a Zelda y la profundidad que este personaje merece, Patricia comentó que investigó mucho sobre la historia de Hyrule, el reino donde se lleva a cabo el juego, y repasó los juegos antiguos, como ‘Ocarina of Time’ y ‘Twilight Princess’.

‘Breath of the Wild’ salió en 2017, mientras que el nuevo juego, ‘Tears of the Kingdom’, se estrenó el 12 de mayo de 2023. Si bien hubo una espera de seis años entre un juego y otro, Summersett explicó que le ayudó mucho que Nintendo estrenara en 2020 un spin-off de la saga, un juego llamado ‘Hyrule Warriors: Age of Calamity’. Si bien es un spin-off, “refleja la personalidad de Zelda, entonces me ayudó mucho, fue muy bueno para mí porque el juego enseñó ese lado de guerrero de Zelda”.

“En general, cuando hay una segunda parte, tener ese tiempo entre dos grandes juegos es muy interesante porque uno rellena varios aspectos de ese personaje con experiencias de vida. Yo pensé en Zelda durante esos seis años, en su personalidad en diferentes situaciones, uno viene con más experiencia para la segunda ronda. Pasaron muchísimas cosas, como la pandemia, entonces acumulé todo lo que ha pasado en estos últimos seis años para que el personaje sea más apreciado”, indicó Summersett, añadiendo que “me gusta celebrar este tipo de proyectos creativos, me llena de felicidad sobre todo cuando uno ya sabe que será un excelente juego”.

‘Breath of the Wild’ cambió la saga para siempre con su modelo de mundo abierto e historia no lineal, algo innovador para la saga. Sobre estos cambios, que también se verán reflejados en ‘Tears of the Kingdom’, la actriz que interpreta Zelda dijo que “estos juegos cambiaron muchísimo la saga para siempre”. Si bien “no reemplazan lo que los otros juegos trajeron a la mesa, la saga Zelda siempre se ha esforzado por conseguir elementos que nunca se han logrado en los juegos. La adición de actores de voz realza la personalidad de todos los personajes, pero especialmente el de Zelda, ya que se ven más matices en ella, mucha más luz en la oscuridad y los diferentes aspectos de su personalidad. Es realmente maravilloso ver a un personaje femenino reforzado de esa manera al darle más fuerza y humanidad. Eso sólo puede ser positivo de cara al futuro”.

El juego que más influenció a Patricia fue ‘Breath of the Wild’, debido a que cambió su vida al ganarse el papel de voz de Zelda. “Ese juego lo cambió todo. Investigué muchísimo. En términos técnicos de mi trabajo, ese fue el que más me ayudó e influenció”.

Pero su juego favorito es uno de los más clásicos, ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’, considerado no solo el mejor juego de la saga sino el mejor de la historia. “Me gusta el sentido del humor y muchos otros aspectos de ese juego. También me gusta ‘Twilight Princess’; de hecho, sé escribir en el idioma del reino de Hyrule de ese juego”.

‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ es la secuela de ‘Breath of the Wild’, un juego reconocido de forma unánime como una de las obras más importantes de la historia de la industria. Link, el héroe de Hyrule, tendrá que enfrentar a uno de los villanos más clásicos de la saga, Ganondorf, quien hace su primera aparición desde 2006. Además, Link deberá encontrar a la princesa Zelda para salvar al reino de Hyrule.