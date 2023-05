Pep Guardiola carga contra Yerry Mina por su actitud: “no es necesario lo que hace”

Yerry Mina y Erling Haaland (Photo by Michael Regan/Getty Images) / Michael Regan

El Everton cayó goleado 0-3 ante el Manchester City y comprometió su situación en la tabla de posiciones a falta de solo dos partidos para que culmine la temporada. A pesar de que está fuera de la zona directa, quedó a un solo punto entrar nuevamente en descenso directo.

Al término del partido el zaguero Yerry Mina fue criticado duramente por el entrenador español Pep Guardiola por sus comportamientos dentro de la cancha, pues tuvo roces con Erling Haaland y Aymeric Laporte.

Incluso, al terminar el partido el atacante noruego se quitó la camiseta y en su torso se vieron varias marcas de rasguños y golpes que recibió a lo largo del juego.

En rueda de prensa, Guardiola se refirió a la actitud del colombiano, quien incluso simuló una agresión por parte de Laporte.

“No es necesario lo que hace, no es necesario. Es un juego de fútbol, no es necesario hacer lo que hace cada partido. Le dije ‘eres lo suficientemente bueno como para no hacer eso’”, aseguró Guardiola.

Y las críticas no pararon ahí, pues mencionó que sus comportamientos en el terreno de juego fueron con varias personas como Laporte y Grealish.

“Hay cosas que no es necesario hacer y las hace todo el tiempo. Invítelo a la conferencia de prensa y pregúntele”, sostuvo el DT del City.