Debate: ¿cese al fuego regional es repetir el Caguán?

El presidente Gustavo Petro le propuso al ELN avanzar hacia un cese al fuego bilateral y territorial. Incluso, habló de la posibilidad de escoger una región concreta, como el departamento de Nariño, y poner límites de no agresión.

A raíz de lo anterior, surgen cuestiones como ¿qué tan viable es esta propuesta aún cuando el Comando Central del ELN aseguró que el proceso de paz está en crisis?

En Sigue La W hablaron León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, Andrés Preciado, director conflicto y violencia organizada, Fundación Ideas para la Paz, y Carlos Velandia, investigador.

León Valencia inició su intervención diciendo que esa propuesta de un cese territorial “es posible, es una propuesta audaz. Se ha dicho de parte del ELN y el Gobierno que son muy importantes las regiones entonces creo que hay que buscar ese cese bilateral territorial”.

Así mismo, enfatizando en que “voy más allá, al lado de un cese bilateral hay que instalar una mesa de paz territorial que incluya al Gobierno, al ELN, a los guerrilleros, empresarios y comunidades de manera que caminen al lado de un proyecto que alivie las confrontaciones en el lugar y que saque a la población de esos conflictos”.

Y por esta línea que “que paralelamente se vaya negociando la paz territorial y se negocien los acuerdos, eso sería un desarrollo muy importante”.

Valencia también se refirió a la confianza entre los actores negociadores y dijo que “la confianza se construye en la mesa de negociación, no está dada por anticipado. Se va construyendo sobre la base del cumplimiento de los acuerdos y los tratos en público, pero lo mismo podría decir el presidente Petro y la opinión pública ante declaraciones de Antonio Gracia, es sensibilidad de los dos lados, no de uno solo”.

Finalmente, puso sobre la mesa una propuesta de iniciar un cese al fuego territorial en Arauca, ya que según dijo, “un cese al fuego en esa región y una mesa de negociación en Arauca sería muy importante porque ese es el territorio más emblemático del ELN, eso enviaría un mensaje a otros territorios”.

Por su parte, Andrés Preciado dijo que “contrario a lo que dice León, creo que hay que revisar los detalles operativos, me parece preocupante que vamos a tener paces diferentes, lo más importante sería el avance de esos distintos tableros”, dijo.

También, que “sería interesante ver si se puede llegar a cese al fuego multilaterales, esa sería una propuesta que operativamente es difícil, pero sería positivamente”.

Además, dijo que un cese territorial “me parece que sería incluirle más complejidad a un escenario de paz total que ya es complejo y tiene retos operativos”.

Sobre la mesa de negociación que ya se tiene, puntualizó que “ya estamos en una negociación y el carácter político ya está garantizado”.

Y por la misma línea, que “es normal en el marco de la negociación que de alguna forma unos se sientan más representados que otros, lo significativo es no perder el Gobierno en la mesa y la representatividad que tiene cada una de las delegaciones dentro de la misma mesa”.

Por otro lado, volvió al tema de la propuesta del presidente Petro y dijo que “si se da un cese al fuego territorial, que eso incluya a los demás actores que están en el territorio”, concordando con uno de los puntos expresados por León Valencia.

Además, añadió en contrario a lo que propuso también Valencia, que “hay que seleccionar muy bien el territorio, con lo que no estoy de acuerdo es en establecer una sub mesa en Arauca, lo que hay que hacer es fortalecer la mesa actual que se tiene con el ELN, es consolidar esa mesa y no crear una sub mesa”.

Finalmente, Carlos Velandia expresó estar de acuerdo con la propuesta del presidente Petro, pues dijo que esta “es mucho más viable que lograr un cese al fuego nacional porque tiene mucha complejidad, es más fácil de manejar y controlar un territorio en específico”.

Y por este lado, que “el asunto es que no todos los territorios y estructuras están en condición de acudir a un cese nacional”.

Adicionalmente, puntualizó que “si (el cese) se hace por territorios, para poder ejercer un control debería haber un agrupamiento de las fuerzas insurgentes para lograr que esto pueda ser un cese controlado y activo”.

Por la misma línea, Velandia concordó con Valencia al decir que “me parece interesante promover mesas con múltiples actores de la sociedad con el fin de dar cuenta del conflicto en ese territorio”.

También, que “no podemos paralizarnos a esperar un cese nacional total porque sino se acaba el Gobierno y no tendremos la paz total”.

Sentenciando que “lo que está más a la mano son procesos territoriales, la propuesta que hace el presidente Petro es más pragmática que discutir un cese único para implantarlo en todo el territorio cuando en estos hay varios actores, el Gobierno es como un yogur, tiene fecha de caducidad y el tiempo se acaba”, dijo.

