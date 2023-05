Fiscal Monsalve criticó a congresistas por precluir investigación contra Francisco Barbosa

La fiscal Angélica Monsalve dialogó en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la decisión que tomó la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes de archivar la denuncia hecha por ella contra el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, por quitarle una investigación que ella adelantaba contra un alto funcionario de la Dian que supuestamente es cercano al expresidente Iván Duque.

“La Comisión de Acusación es una especia de Fiscalía para los aforados. Esa decisión es contraria a derecho, es decir, a la ley 600 y a su propio reglamento. La votación no se debió haber hecho a ‘pupitrazo’, sino de manera cerrada”, comentó.

“Tras la ratificación de la denuncia se hizo una apertura de investigación que la hace el representante Wilmar Carrillo”; agregó.

Asimismo, cuestionó el actuar de la Comisión de Acusación, pues “no hizo ningún acto investigativo”.

Además, aclaró que en cualquier momento del trámite se podía dar una preclusión del caso, pero indicó que esa decisión debía ser sometida a votación por parte de los 18 miembros de la Comisión y no ser a ‘pupitrazo’.

Finalmente, también fue crítica con la no asistencia de varios congresistas a la votación que determinó precluir la investigación contra el fiscal Barbosa.

“Irresponsablemente, algunos miembros de esa comisión se excusan en cosas que no son válidas; no sé por qué no fueron a la votación. Este es un acto histórico porque por primera vez, esta comisión, que nunca hace nada, tuvieron la oportunidad de aperturar una investigación contra un fiscal general de la Nación”, concluyó.