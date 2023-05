Nicolás Petro denunció que están “fabricando montajes en su contra”

Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de la República Gustavo Petro, denunció que que están fabricando ‘montajes’ en su contra para afectarlo.

El diputado de la Asamblea del Atlántico dijo que están suplantando su nombre al igual que, su identidad a través de una línea telefónica que hace meses no usa.

Cabe recordar que, Nicolás Petro está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en hechos de corrupción en la campaña presidencial de 2022.

Precisamente, se está indagando si podría estar relacionado con un caso de lavado de activos.

“Hoy he denunciado la usurpación de mi nombre y la suplantación de mi identidad, a través de la línea telefónica 3046531842. Tengo información que se está utilizando WhatsApp y la línea, de la cual no soy titular y no utilizo hace meses. Andan fabricando más montajes”, expresó en sus redes sociales.

El pasado 8 de mayo se conoció que Petro, a través de sus abogados Juan Trujillo y David Teleki, recusaron al fiscal general Francisco Barbosa y en el mismo documento, pidieron el cambio de los fiscales que actualmente tienen a su cargo la investigación por presunto lavado de activos.

Igualmente, solicitaron que la Corte Suprema de Justicia asigne un fiscal ad hoc para continuar con la investigación contra el asambleísta del Atlántico.