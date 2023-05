OTAN asiste políticamente a Ucrania: Carmen Romero, vicesecretaria de Asuntos Diplomáticos

En diálogo con La W, Carmen Romero, quien es vicesecretaria general de Asuntos Diplomáticos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), conversó sobre la Cumbre Mundial de Medición y Evaluación de AMEC 2023 que se lleva a cabo del 15 al 17 de mayo 2023.

Sobre las revelaciones que ha hecho el diario Washington Post acerca de las comunicaciones que sugieren que Volodimir Zelenski podría atacar la infraestructura del territorio ruso, Romero se pronunció sobre cuál sería la postura de la OTAN en este escenario.

“Lo que la OTAN está haciendo es apoyar a Ucrania en su derecho a la autodefensa, que está consagrado en la Carta de Naciones Unidas. Lo que lo que está haciendo el presidente el presidente Zelenski es defender la integridad de territorial de Ucrania y combatir para retomar el territorio que han tomado los rusos (…) he visto informaciones en la que en las que el propio presidente ha negado esas filtraciones y ha dicho que realmente no tiene ninguna intención de atacar a Rusia”, sostuvo la vicesecretaria.

Por eso, agregó que lo importante es que Ucrania “se centre en la defensa de su integridad territorial”.

Frente al optimismo de Zelenski sobre ganar esta guerra, que expresó durante su visita a Francia, Romero afirmó: “Lo que está haciendo la OTAN junto a la coalición internacional liderada por Estados Unidos para procurar armamento a Ucrania es pedir a los países de esta coalición internacional que ayuden a Ucrania en su derecho a defenderse dentro de su territorio”.

Por lo tanto, agregó la vicesecretaria, no es la OTAN quien determina qué tipo de armamento necesita Ucrania, pues “son los ucranianos los que están haciendo peticiones y, con base en estas, los países deciden qué es lo que aportan”.

Romero también resaltó que la OTAN no aporta equipamiento militar a Ucrania porque no posee armamento: “Lo que está haciendo la OTAN es asistir políticamente a Ucrania y procurar asistencia no letal”.

Quién es Carmen Romero, vicesecretaria de Asuntos Diplomáticos de la OTAN

Carmen Romero se incorporó a la OTAN en mayo de 2004 como portavoz adjunta y jefa de prensa y medios, un cargo que ocupó durante 12 años. También ha sido portavoz interina de la OTAN, incluso durante la guerra Rusia – Georgia en agosto de 2008.

Antes de esto, Romero tuvo una larga carrera como corresponsal de Asuntos Exteriores de la Agencia de Noticias EFE con sede en las Naciones Unidas en Ginebra, Moscú y París, cubriendo eventos como la revolución en Rumania, la caída del Muro de Berlín, la guerra en Chechenia, la crisis de Kosovo y la campaña de la OTAN en la ex Yugoslavia. De 2001 a 2004 fue corresponsal de Defensa y Asuntos Exteriores de la Agencia de Noticias EFE ante la Unión Europea y la OTAN. Durante ese período también fue enviada especial a Irak y Afganistán.

Carmen es Máster en Periodismo y Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Ciencias de la Información de Madrid. En 1996, recibió un premio para Jóvenes Periodistas de la Asociación Internacional de la Prensa en Madrid por su cobertura de la guerra en Chechenia.