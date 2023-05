Exasesor aseguró que Eudaldo Díaz buscó ayuda del gobierno, pero “no hubo respuesta”

En entrevista con La W, Porfirio Díaz Herrera, familiar del exalcalde Eudaldo Díaz (municipio de El Roble) y asesor de confianza del asesinado mandatario, se refirió sobre las declaraciones de Salvatore Mancuso en las que dijo que “Uribe le quitó el esquema y nosotros lo matamos (frente al crimen de Eudaldo)”.

De acuerdo con Díaz Herrera, no sabe si Mancuso está diciendo la verdad y realmente no está seguro “que la diga”, y tejió un manto de duda en contra del coronel (r) Orlando Vivas, exsubcomandante de la Policía de Sucre, capturado por presunto paramilitarismo y quien según Díaz Herrera desarmó a los escoltas que Díaz había contratado (luego de que el Policía que era su escolta se fuera).

Todo lo anterior ocurrió luego de la denuncia pública en un Consejo Comunitario en la que el propio Eudaldo Díaz denunció a Salvador Arana por vínculos con paramilitares y le dijo al presidente Uribe que “lo iban a matar”.

“Orlando Vivas el segundo al mando de la Policía de Sucre para la época se metió a la casa de Eudaldo, porque Eudaldo tenía un esquema de seguridad prácticamente unos pelaos que le colaboraban ahí con unos revólveres hechizos, y los desarmó y les quitó todo” expresó Díaz Herrera” afirmó.

De hecho, rememoró las circunstancias de dicho Consejo Comunitario recordando que aunque era la máxima autoridad del municipio de El Roble, Eudaldo Díaz ni siquiera había sido invitado.

“Yo no sabía que él se iba a tomar el micrófono, porque él no estaba invitado por la clase política ni llevó escarapela de nada, sino que Eudaldo le presentó la credencial de alcalde a la guardia y lo dejaron pasar, pero él no estaba invitado” señaló Díaz.

Según el relato de Porfirio Díaz Herrera a La W, el coronel Orlando Vivas en tal inspección a la casa de Eudaldo cuando estaba con los escoltas que había contratado le dijo que esos “paracos” no podían portar armas y tenían que entregarles los dos revólveres que cargaban así que desde ese momento el mandatario quedó desprotegido para repeler fuego hasta que lo mataron el 10 de abril de 2003.

“Tito después de que le quitan el esquema, que no es un esquema, es un Policía, el Policía se fue cuando ya tenían una presión que Tito estaba desconfiado, entró el coronel Vivas y le quitó los revólveres a los muchachos”, expresó Porfirio Díaz.

Adicionalmente, dijo que luego de encontrarse totalmente desprotegido el alcalde Eudaldo Díaz denunció lo que estaba ocurriendo ante el gobierno, pero “no hubo respuesta” de ninguna instancia.

Finalmente, tras la designación de Salvador Arana como embajador en Chile por parte del gobierno Uribe, Porfirio Díaz Herrera señaló que eso “lo cogió de sorpresa” y reafirmó las presiones de los entes de control para colocar una zancadilla a la gestión de Eudaldo Díaz como alcalde (a propósito Arana ha acusado ante la JEP al excontralor Napoleón Imbett y al procurador de Sucre Guillermo Merlano como fichas del paramilitarismo).

También narró las circunstancias en las que fue “descabezado” de la alcaldía de El Roble tras el homicidio de Eudaldo Díaz: “yo seguí trabajando en mis labores cotidianas de organizar el régimen subsidiado, el tema de salud, al poquito rato el alcalde que encargó Arana me dijo: ¿qué haces aquí? O sea que me descabezaron, ya no podía entrar a la Alcaldía ahí” sentenció.