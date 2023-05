Volodímir Zelenski calificó de “histórico” el derribo de misiles rusos Kinzhal

Restos de misil ruso derribado en Kiev, Ucrania. 16 de mayo 2023. Foto: Andriy Zhyhaylo/Obozrevatel/Global Images Ukraine via Getty Images. / Global Images Ukraine

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó este martes de “resultado histórico” el derribo de todos los misiles rusos lanzados este martes contra Ucrania, entre ellos seis misiles supersónicos Kinzhal.

“Se nos dijo que estos misiles son la muerte garantizada porque son imposibles de derribar”, afirmó Zelenski, que se dirigió por videoconferencia a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de Europa (CdE) que arrancó hoy en Reikiavik.

Rusia lanzó misiles balísticos, de crucero y drones a la vez para dificultar la labor de las defensas antiaéreas ucranianas, aseveró, pero a pesar de ello éstas lograron “salvar todas las vidas” que se encontraban bajo amenaza.

Le puede interesar Confirman sentencia de cárcel impuesta a expresidente francés Sarkozy por corrupción

Por ello, dio las gracias a las fuerzas armadas ucranianas y a los países que apoyan a Kiev con envíos de armamento y entrenando a sus soldados.

“Hace un año no eramos capaces de derribar la mayoría de los misiles terroristas, en particular los balísticos. Y pregunto, si somos capaces de hacer esto ahora, ¿hay algo que no podamos hacer si estamos unidos y determinados a salvar vidas?”, se preguntó.

No obstante, Zelenski destacó que “queda mucho por hacer” para que el derribo del 100 % de los misiles agresores se convierta en la norma y que es preciso reforzar más las defensas antiaéreas ucranianas.

Además, saludó la creación de un registro de daños causados por Rusia -que está previsto sea refrendado hoy por los líderes que asisten a la cumbre- y que según dijo acerca más el establecimiento “de un mecanismo de compensación que mostrará al mundo que no merece la pena siquiera pensar en la agresión”.

Zelenski remachó que está “seguro al cien por cien” que el resultado final de los esfuerzos internacionales será la creación de un tribunal internacional ante el que rendirán cuentas los responsables de la invasión rusa.

La intervención del presidente ucraniano en la ceremonia de inauguración de la cumbre precedió a los discursos de líderes como el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Olaf Scholz y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.