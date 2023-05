No es técnica, sino ideológica: Comité Intergremial sobre la reforma laboral

Prisa Media lanzó su nueva plataforma de contenido regional llamada Ruta Regiones 2023, que consiste en una gran gira nacional cuyo propósito es generar una gran conversación en las regiones de Colombia y visibilizar el territorio.

Este 17 de mayo La W está desde Universidad EIA en Envigado en el marco de la Ruta Regiones Antioquia hablando con empresarios y diferentes actores sociales sobre coyunturas del departamento de Antioquia, y el desarrollo empresarial es una de estas.

Y por tal razón, Nicolás Posada, presidente ejecutivo del Comité Intergremial, habló en los micrófonos de La W sobre los diferentes retos que tiene Antioquia en materia empresarial y de seguridad.

“Hay muchos retos, aunque estamos viviendo una gran incertidumbre por las diferentes incertidumbres, lo único que queda es ser optimistas y seguir generando país”, dijo Posada.

Así mismo, expresó sobre la reforma laboral que “nos preocupa mucho porque Antioquia se caracteriza por ser la capital industrial, tenemos 36 gremios económicos y le hemos manifestado al Gobierno y congresistas nuestra preocupación de aprobar la reforma como está”.

Ya que, según dice “va a ser muy difícil recuperar los empleaos que se perderán con esa reforma laboral”.

Y que, en esta línea, “construimos con los 36 gremios un documento y se llegaron a algunas conclusiones como que no se van a generar más empleos sino se van a destruir los existentes. No fomenta la formalización laboral y no es una reforma técnica sino ideológica ”.

Finalmente habló sobre la seguridad de la región tras el reciente atentado a una mina en Buriticá y dijo que “hay que tener una realidad en Colombia que es un país violento en donde hay lugares en donde no se puede estar, pero en muchos municipios de Antioquia no hay las condiciones necesarias para llevar empresa, por ejemplo, lo de Buriticá es un caso que pasa mucho, se debe proteger toda la zona minera del departamento, no solo Buriticá”, cerró.

Escuche la entrevista completa a continuación: