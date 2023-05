Congreso insistirá en impuestos al consumo de cigarrillos electrónicos y vapeadores

Organizaciones de la sociedad civil, científicos y jóvenes le están haciendo un llamado al Congreso de la República para aprobar el proyecto de ley que crearía el mpuesto a los cigarrillos electrónicos o a los vapeadores, y que triplicaría el impuesto al tabaco.

La iniciativa busca reducir el consumo de estos productos por parte de niños y jóvenes.

Por esta razón, en los micrófonos de Sigue La W dialogaron Carolina Giraldo, Representante a la Cámara de la Alianza Verde y Laura Castañeda, subdirectora de Proyectos Especiales de la Federación Nacional de Departamento.

Giraldo inició mencionando que “creo que esta vez vamos a lograr subirle el impuesto a los cigarrillos y crearles a los vareadores que en el momento no lo tiene”.

Dijo también que “desde antes, en el transcurso de la reforma tributaria tratamos de incluirlo, nos dijeron que no era el momento, pero desde ahí el Ministerio de Hacienda dijo que luego cuando lo presentáramos ahí lo iban apoyar, ahora ya tenemos el concepto positivo de este ministerio y también de la cartera de Salud porque se ha comprobado que cuando sé aumenta el impuesto a los cigarrillos, se reduce el consumo y eso es salvar vidas y ahorrar

Además, explicó que “ya no hay necesidad de hacerlo (tramitar la propuesta) vía reforma tributaria, es hacerlo vía proyecto de ley”.

Y así mismo, explicó el por qué les hace pensar que esta vez sí se podrá tramitar y dijo que “que no primero porque se tiene el concepto positivo de Hacienda significa que el Gobierno lo está respaldando. Porque si seguimos haciendo caso la industria no haremos que se reduzca el consumo, no se habla de prohibir sino de regular y los impuestos son una media importante para tener esa pedagogía”.

Por otro lado, la subdirectora de Proyectos Especiales de la Federación Nacional de Departamentos dijo que “tenemos un mensaje muy claro, queremos destacar estas incitativas, creo que no hay un colombiano que no quiera trabajar por mejorar la salud de la población”.

Y que “en segunda media creo que el proyecto de ley tiene dos componentes, uno de ellos es el tema de regular una gama de productos que está incursionado hace varios años y no tiene aún regulación”.

Enfatizando en esta línea que “se ve con buenos ojos estas iniciativas que recauden mas recursos a los departamentos en salud”.

Además, explicó que anteriormente “se trabajó con Fedesarrollo una propuesta en la que a diferencia de la propuesta de la representante, es una mezcla de un impuesto mixto, no únicamente con un componente ad Valorem sino con uno específico que pueda desincentivar consumo”.

Dentro de esta propuesta explicó que se busca una “tarifa que para 2024 podría ser de 288 pesos por gramo o mililitro y con un componente ad Valorem del 10% que es similar al del cigarrillo hoy”.

Finalmente, el profesor de la facultad de Economía de la Universidad del Rosario, Paul Rodríguez, dijo que “el problema actual con los cigarrillos electrónicos y vapeadores está en que no sabemos cuáles son sus efectos a largo plazo la razón de no saber es porque no llevan mucho en el mercado mundial”.

Además, que la “medición de contrabando de un 30% en los estudios que conocemos creemos que es posiblemente exagerado”.

Y finalmente “tiene sentido hacerlo por un impuesto fijo y ad Valorem”.

Reviva la transmisión de Sigue La W a continuación: