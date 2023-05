Quieren mi muerte, pero no será antes que la de Putin: soldado trans de EE.UU. en Ucrania

Sarah Asthon-Cirillo, era analista de inversión en Estados Unidos, pero tomó la decisión de ir a Ucrania y convertirse en soldado, aunque no fue su intención desde un inicio, ahora es sargento de las Fuerzas Armadas Ucranianas y según cuenta, cree que Rusia le ha puesto precio a su cabeza.

Por este motivo, Ashton pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su historia y los motivos que la hicieron convertirse en soldado

“Era analista de inversión y cuando llegué a Ucrania llegué como periodista acreditada, durante mis primeros seis meses me dediqué a cubrir la invasión, yo llegué una semana después de eso”, inició contando la soldado.

Además, expresó que “luego de que me enlisté y pasé de ser periodista a soldado, ver la guerra de cerca me ayudó mucho a entender los valores necesarios para convertirme en eso”.

Así mismo, dijo que su motivación para formar parte del espectro militar ucraniano fue ver los actos que Rusia estaba realizando en ese país.

“Por seis meses fui testigo del terrorismo de Rusia y los crímenes de guerra que ellos hacían, me di cuenta de que podía hacer más como soldado que como periodista, sentí que para llegar a la liberación de los ucranianos y del mundo tenia que hacer un sacrificio mayor”, relató.

También, Ashton fue puntual y dijo que “estoy convencida de que Ucrania está ganando esta guerra, se va a derrotar al enemigo según el plan de Zelenski”.

Sobre su identidad de género, pues es trans, destacó que en Ucrania “nunca he tenido problema por eso, Ucrania es un país que cree en la libertad universal, mi sexualidad nunca ha sido un problema para bien ni para mal en los 15 meses que llevo ahí”.

Uno de los temas coyunturales que la rodea es que Rusia habría puesto precio a su cabeza y dijo que eso sucede porque “los rusos temen lo que represento, que es mostrar la verdad; Rusia odia la verdad y como periodista que fui represento todo lo que a Rusia no le gusta”. Además, que “Ucrania también representa ese mundo libre y Rusia no quiere (que ella) se aparte de esa historia, no quieren que se destruya su imaginario. Quieren mi muerte, pero no creo que pase antes de que le pase lo mismo a Putin ”.

Al referirse a Putin dijo que su muerte o su caída no sabe exactamente cuándo se daría “pero va a pasar, creo que ese escenario pasará tarde o temprano”.

Escuche la entrevista completa a continuación: