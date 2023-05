Álvaro Uribe le reclamó a la juez 41 por haberlo llamado paramilitar

El expresidente Álvaro Uribe Vélez insistió en que es inocente y que jamás ordenó ofrecer dineros o prebendas judiciales a los testigos para que declararan en contra del senador Iván Cepeda y a favor suyo ante la Corte Suprema de Justicia.

Al cierre de la extensa audiencia en la que la Fiscalía General presentó recurso de apelación luego que la juez 41 Penal del Circuito con Función de Conocimiento hubiese rechazado la segunda solicitud de preclusión de la investigación que se adelanta en su contra presunta manipulación de testigos, Uribe Vélez intervino para pedirle a los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que revoquen la decisión y precluyan el caso.

En medio de su intervención, le reclamó a la juez haberlo señalado de paramilitar y aseguró que ni él ni su familia tuvieron vínculos con Juan Carlos Sierra conocido con el alias del ‘Tuso Sierra’.

“Yo no tenía interés en inducir a mentir ni tenía interés en un determinado contenido de la declaración del señor Sierra sino que dijeran lo que realmente había ocurrido” dijo Uribe.

En ese sentido, agregó que “no busqué que el señor Sierra involucrara a terceros, solamente busqué verificar el comentario como lo denomina la señora juez, que el señor Sierra dijo en una cancha deportiva en Miami donde narraba que fue visitado en la cárcel de Estados Unidos, que le preguntaron por los vínculos de los Uribe con los paramilitares y que le ofrecieron beneficios”.

Uribe Vélez además con voz fuerte le aseguró a la juez “ninguna relación he tenido con el señor Sierra, hacerme ese cargo me dio mucha tristeza, oír a la señora juez ayer que me hiciera ese cargo, los que me han hecho ese cargo han actuado con temeridad, no tienen elementos probatorios, ni indicios, ninguna relación he tenido con el señor Sierra, no participó en mi gobernación como mentirosamente lo dijo el señor Villalba, fue en otra doctor”, aseguró.

Reiteró que lo único que le pidió al abogado Diego Cadena, fue que verificara la información sobre que habían unos exparamilitares que habían declarado en su contra y que ahora supuestamente querían retractarse y aseguró que “jamás le ordené que hiciera actos ilegales”.

“No hay una sola prueba de manipulación, ni de oferta de beneficios. Se mandó a la Corte como todo para que se verificara, la señora jueza dice que tenia que haber verificado todo antes de haber enviado a la Corte, yo no tengo esas facultades. Se me acusa de urgencia, ¡claro que la tenía en defensa de mi honra, de mis derechos políticos!” expresó el expresidente.

“Solamente afianza la teoría de la validez de la interceptación pero la señora juez hace eco a las supuestas víctimas que se aterran por mi insistencia en la verdad”, agregó el exmandatario.

Finalmente dejó entrever que sus derechos han sido vulnerados y reiteró que es inocente.