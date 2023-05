La Contraloría había concluido que no había irregularidades: Diego Molano

El precandidato a la alcaldía de Bogotá Diego Molano, desde la Corte Suprema, reaccionó al Reporte Coronell que dijo que la Contraloría General de la República revelará en los próximos días un informe de auditoría sobre la herencia que dejó el anterior ministro Diego Molano de algunos contratos de la cartera de Defensa.

Dijo Molano que para el caso particular del contrato con la empresa Alotrópico, en la auditoría realizada por la Contraloría en el 2021, en esa vigencia se recibió el informe, se encontraron las informaciones y requerimientos, se presentaron los reportes y “el informe logró el fenecimiento de la cuenta”, es decir se acabó, y ese contrato no tuvo ningún hallazgo en particular, de hecho, afirmó que la cuenta fue fenecida al ministerio de Defensa, en la gestión del año fiscal 2021:

“Entendemos que este es un reporte nuevo que corresponde al tramo final del Ministerio de Defensa y todo el desarrollo del año 2022 que incluye la otra administración. Por supuesto, como corresponde en el Ministerio, siempre actuamos con estricto apego a la ley, a los procedimientos de contratación, al manual de contratación, de acuerdo con la idoneidad de los diferentes contratistas y estarán las personas responsables de ese contrato dispuestas a presentarse ante las autoridades pertinentes”, dijo Molano.