Crearemos procesos de recomposición social en El Salvador: comisionado de derechos humanos

Andrés Guzmán, colombiano que fue nombrado comisionado presidencial para derechos humanos y libertad de expresión del Gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el papel que cumplirá.

“Yo conozca el Gobierno de El Salvador desde hace varios años, he trabajado como consultor de este y de varios gobiernos. En mi rol de profesor he estado en muchos países dictando clases y hace poco menos de un mes estuve dando una charla de Inteligencia Artificial y derechos humanos”, comentó.

En cuanto a su compromiso con los derechos humanos y las críticas que ha recibido Nayib Bukele por la mega cárcel que realizó indicó que “estoy conociendo el contexto de la realidad salvadoreña y trabajando en eso (…) el objetivo es hacer un análisis de la oficina y no usurpar las funciones de las entidades que están haciendo su trabajo”.

Por otra parte, explicó que el mayor reto que tiene en su trabajo es la recomposición social “este es un país que viene de una guerra de más de 30 años en donde internamente hay un problema gigantesco.”

Asimismo, resaltó que “el trabajo que vamos a iniciar es analizar los contextos y comenzar a crear procesos de recomposición social. Todos los salvadoreños tienen derechos humanos y queremos hacer énfasis en eso”.

Por último, Guzmán dejó claro que su nombramiento no es político y no fue recomendado por nadie. “Me gané el puesto con mis estudios y mi cargo es totalmente técnico”.

Escuche la entrevista completa a continuación: