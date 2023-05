En Colombia hay mucho potencial intelectual: Liliana Ramírez, neuróloga galardonada

Enaltecer el conocimiento siempre debe ser tarea diaria, pues es necesario dar a conocer a esas personas que, detrás de su profesión, dejan un inmenso aporte a la ciencia y la medicina a nivel global, como es el caso de la antioqueña Liliana Ramírez Gómez, la primera mujer latina galardonada con el Norman Geschwind Prize de la Academia Estadounidense de Neurología, quien pasó por los micrófonos de Contrarreloj para hablar sobre este gran logro.

“A mi siempre me gustó el estudio, la ciencia, estar con la gente. La medicina era algo que combinaba todo eso. No me arrepiento de tomar la elección de elegir esta carrera porque es algo que me llena, es una carrera de servicio”, relató la experta.

Del mismo modo se refirió al posicionamiento de los colombianos en altas instancias de la ciencia, como lo logró ella.

“En Colombia hay un gran potencial intelectual, científico, ese es el material del que estamos hechos. Somos gente increíble, tenemos mucho por aportar”, agregó.

Finalmente mencionó que no siempre lograr grandes cosas no solo se debe a tener oportunidades económicas, sino a trabajar duro con la educación que se cuente, pues la voluntad de crecer debe depender de uno mismo, así como también dio algunos detalles de sus enfoques de investigación.

