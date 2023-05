Periodista denunció que usaron su imagen para un montaje con inteligencia artificial

Johanna Villalobos, periodista costarricense, contó en Contrarreloj cómo fue víctima del uso incorrecto de la inteligencia artificial.

“Esta semana fui víctima de un ataque por internet, el fake porn. Utilizaron una foto mía en la playa para editarla con inteligencia artificial y quitarme la ropa. Tuve días de ansiedad, vergüenza social de algo que no he hecho yo. Me he sentido humillada por algo que ni fue mi culpa”, dijo.

A través de sus cuentas en redes sociales, Villalobos denunció públicamente la difusión de imágenes falsas y manipuladas de su cuerpo a traves de plataformas digitales.

Les dejó el contexto de esta porquería. pic.twitter.com/Vto8xPGvuj — Johanna Villalobos 🐍 (@johavillam) May 23, 2023

Así mismo, Villalobos aseguró cómo sucedieron los hechos: “tomaron una foto mía que había subido a mi Instagram en la playa, en mis vacaciones, la editaron con inteligencia artificial (…) me siento tan mal, yo he venido hablando de la inteligencia artificial desde hace rato y ahora ser yo la victima de estos sucesos”.

Escuche la entrevista completa con Johanna Villalobos en Contrarreloj: