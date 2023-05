Adoro los personajes que abren mi mente: actor Félix Lefebvre sobre Rien à perdre

W Fin de Semana hizo presencia en el Festival de Cannes y en esta ocasión conversó con el actor Félix Lefebvre, sobre la película ‘Rien à perdre’ (Nada que Perder), la cual protagoniza junto a la actriz Virginie Efira.

De acuerdo con el actor, esta producción, de la directora Delphine Deloget, “es muy emotiva, todos los personajes, la madre y los hijos. Una película sobre la familia, sobre el amor dentro y alrededor de la familia”.

“Mi personaje atraviesa toda una travesía para lograr volar, despegar, y pienso que es particularmente emotivo, algo que todos los padres e hijos van a sentir cercano: el amor y la familia, y el tener a veces que extraerse de ese ambiente para sobresalir. Y el hecho de estar en Cannes, compartir este momento con ellos es un orgullo. Uno siempre quiere darles gusto a los papás y que se sientan orgullosos de mí”, añadió.

Así mismo, resaltó el trabajo de la directora asegurando que ‘Rien à perdre’ es una gran producción, “es sorprendente porque es su primera cinta, es realmente asombroso. Además, estaban mis padres y mi abuela en la sala, llorando, y fue un momento muy bello para compartir”.

Por último, se pronunció sobre su reacción al conocer el guion y qué, además, sería parte esta película: “De inmediato me atrapó y lo consideré estremecedor. Pensé que estaba muy lejos, a kilómetros, de mi personaje, no teníamos el mismo cuerpo”.

No obstante, reveló que trabajó fuerte para la creación de su personaje Jean-Jacques, de hecho, mencionó que subió 20 kilos para la producción.

“Adoro los personajes que me permiten hacer un trabajo de composición, un paso adelante que me aleja de mí, de mi manera de ser, de mi manera de pensar sobre el mundo y que me hace abrir mi espíritu, mi mirada”, puntualizó.