Preocupante panorama en la ejecución de proyectos de energías renovables en el país

Revisando el más reciente informe de la Asociación de Energías Renovables, donde se tuvo en cuenta a 80 proyectos de energía renovable no convencional programados para el 2023 – 2024 se encontraron algunas cifras preocupantes frente a la verdadera realidad de lo que hace parte fundamental de la transición energética.

Así las cosas, los proyectos que se realizan en 16 departamentos del país y que representan inversiones entre 2.500 y 3.400 millones de dólares, totalizando 78 para energía solar y 2 para energía eólica, arrojan las siguientes cifras de ejecución según SER:

28 de los 80 proyectos analizados, es decir el 35%, avanzan sin problema para lograr su puesta en operación en la fecha programada; 14 entrarán en 2023 y los otros 14 en 2024, totalizando una capacidad de generación de 365 Megavatios.

52 proyectos, es decir el 65% del programa de inversión 2023 – 2024, se encuentran adelantando trámites, varios e ellos con retrasos importantes en su puesta en marcha, representando la mayor parte de la nueva capacidad es decir 2.965 de 3.330 Megavatios.

En entrevista con W Radio, la presidenta de SER Colombia, expresó la compleja situación que dichos proyectos afrontan, manifestando “ha sido muy difícil desarrollar los proyectos de energías renovables solar y eólico, hay una apuesta inversionista muy importante y una necesidad país por tener un energético que pueda entrar al mercado a precios competitivos y libres pues de contaminantes de emisiones atmosféricas; pero si ha sido difícil que los proyectos entren en los cronogramas planteados oportunamente; tenemos un plan de inversiones identificado de 80 proyectos en SER Colombia de afiliadas a la Asociación de Energías Renovables que representa a más de 90 empresas en Colombia del sector de energías renovables, pero de esos 80 el 65% pues tienen trámites pendientes en su mayoría de 2 o 3 años de retrasos”.

En cuanto a La Guajira, de donde hace apenas unos días ENEL Colombia anunció su retiró en uno de los proyectos más grandes e importantes de energía eólica, SER Colombia en su informe expuso que “mediante la subasta de Cargo por Confiabilidad llevada a cabo en 2019, 19 proyectos de las empresas asociadas adquirieron compromisos de venta de energía o de confiabilidad, por una capacidad que suma más de 2.583 Megavatios. De ellos, 7 están ubicados en La Guajira por 1247 Megavatios”, sin embargo, advirtió que varios de ellos no entrarían en las fechas estipuladas a funcionar por problemas con las comunidades, por trámites pendientes y porque la línea de transmisión a la que están asociados aún se encuentra en proceso de consulta previa.

Ante el escenario, la presidenta Hernández, dijo “estos proyectos que se asignaron en las subastas de 2019 a 2021 debían haber entrado en el año 2022 – 2023, es decir deberían estar ya operando o iniciando operación; estos proyectos ubicados en su mayoría en La Guajira, en su mayoría no todos, algunos están ubicados en otras regiones pero también han tenido retrasos, básicamente por los diferentes trámites y permisos que han tenido pues que sortear con diferentes autoridades involucradas, esos proyectos pues ya no entrarían, la mayoría de ellos ya se irían para la fecha posterior al año 2025″.

Frente a las consultas previas, SER Colombia aseguró que no siente que se esté abusando de esta figura, pero dejando claro que el tema se encierra en que departamentos como La Guajira hay que identificar las comunidades a las que se debe consultar, expresando que ahí hay un tema complejo de representación por parte de las comunidades que a la final hacen que se surta el proceso con todos sus pasos pero que lamentablemente tras lograr esto, aparecen nuevas poblaciones que exigen ser consultadas haciendo interminable dicha consulta y generando así retrasos en los proyectos sin importar su tamaño.

Seguido a esto, el gremio hizo énfasis en que las responsabilidades se encuentran divididas para que estos proyectos que son los que harán realidad la transición energética en el país avancen; allí reiteró que por el lado del Gobierno el Ministerio del Interior es la entidad llamada a articular todo lo referente a las consultas previas, las autoridades ambientales con toda su articulación en cuanto a las licencias que deben expedir para permitir que los proyectos se afiancen y empiecen su ejecución, en cuanto al Ministerio de Minas y Energía para que articule las comunidades y las autoridades regionales.

Finalmente, SER Colombia dejó claro que no son todas las comunidades las que no quieren en sus zonas proyectos de energías renovables y por el contrario hizo un nuevo llamado para que las que no desean estos avances revisen con más profundidad las ventajas que este tipo de proyectos traerán para sus regiones, para el país y ante situaciones futuras como el fenómeno de El Niño.