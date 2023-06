Debate: ¿iglesias difunden discursos de odio, como asegura embajador de Colombia en OEA?

El pasado 4 de mayo de 2023, en medio de un foro de la Vicepresidencia de la República enfocado a las “buenas prácticas para las políticas públicas de la población LGBTI”, Luis Ernesto Vargas, el embajador de Colombia ante la OEA, hizo unas declaraciones que causaron inmenso malestar en el sector religioso del país.

“Cuando empezó el Gobierno de Gustavo Petro, habían sido asesinadas 16 mujeres trans. Esto nos lleva a una reflexión de los discursos de odio, que son los que más se presentan en contra de la lucha por la igualdad. Estos discursos inician en los púlpitos, en los atrios de las iglesias”, expresó en su momento el embajador, causando gran revuelo en redes sociales con un sinfín de opiniones divididas.

Sobre el tema, pasaron por los micrófonos de Sigue La W para debatir al respecto, el representante a la Cámara por el Partido Conservador, Luis Miguel López, y David Mariño, director ejecutivo de la Asociación de Ateos de Bogotá, para debatir la declaración.

“Son declaraciones que señalan al sector creyente de Colombia, que es un 98.5% de la población. Quien afirma eso, no conoce la doctrina que se enseña en los pulpitos, que es de amor. Atreverse a señalar es desafortunado, está estigmatizando y discriminando”, explicó el representante Luis Miguel López.

Por su parte, Meriño, trajo a colación el reciente informe de la verdad, mencionando que “invitaría a Luis Miguel a leer el informe de la Comisión de la Verdad, para que vea como las iglesias participaron en complicidad con los paramilitares para que hicieran cosas horrendas contra personas LGBTI, me parece que la posición de victimismo teniendo en cuenta la historia es injusta. Las minorías como la comunidad LGBT y las mujeres que abortan han sido condenadas y perseguidas por sacerdotes y por los púlpitos”.

Del mismo modo, ambos reafirmaron que la “generalización” es un punto en el que no se debe caer, pues pese a que si hay personas de la iglesia que se dedican a los discursos de odio, no todo el sector religioso tiene ese mismo lineamiento.

“La iglesia también ha sido perseguida, con destrucción y críticas ante las posturas, no solo por parte de la ciudadanía, sino en el mismo Congreso. El Gobierno está llamado a gobernar, no a victimizarse”, manifestó el congresista.

El líder de la asociación de ateos de Bogotá, finalmente, mencionó cual era la iniciativa de su asociación, trayéndolo a colación con la temática, “nosotros proponemos una sociedad basada en un Estado laico, donde las iglesias no impongan su agenda política, como la de obligar a las mujeres a parir, o a quitarles los derechos a las personas LGBTI. El Gobierno no debe meterse con las iglesias, así como las iglesias no deben meterse con temas gubernamentales”, cerró.

Para concluir el representante conservador, mencionó que el embajador de Colombia en la OEA, más que retractarse, debía aclarar el mensaje que pretendió enviar.

