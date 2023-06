“Produce un poquito de susto”: el día que Alberto Casas Santamaría vio un OVNI

Recientemente, la NASA hizo una presentación de sus hallazgos sobre Objetos Voladores No Identificados (OVNI) en un panel, donde le pidió al público que grabara con sus celulares todo fenómeno extraño que vea en el cielo.

El periodista Alberto Casas Santamaría, quien hace parte de la mesa de trabajo de La W, compartió algunos detalles de su experiencia cuando pudo observar un OVNI en el cielo.

“Yo vi uno, a mí me tocó observar un OVNI en un vuelo que hacíamos de Bogotá a Brasilia”, comenzó Casas Santamaría.

Según recuerda, “el piloto de la nave nos informó que tenía un objeto que no podía identificar y lo veíamos porque no se podía establecer la distancia. Pero era un OVNI con una luz reconocible y que el piloto dijo que no era una nave conocida”.

Así mismo, admitió que “produce un poquito de susto”.

Cabe recordar que Paula Bontempi, miembro del equipo de estudio independiente de la NASA sobre fenómenos anómalos no identificados, aseguró en La W que estas figuras no necesariamente son figuras extraterrestres, ya que pueden tener otra explicación.

Escuche el relato de Alberto Casas Santamaría: