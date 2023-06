Abogado de Gerard Piqué desmintió que vayan a demandar a Shakira por video de ‘Acróstico’

Gerard Piqué y Shakira. (Photo by Cesar Luis de Luca/picture alliance via Getty Images)

Ramón Tamborero, el abogado de Gerard Piqué, dialogó con W Fin De Semana sobre la supuesta molestia y posterior demanda que el exjugador del Barcelona interpondría, según medios españoles, contra la cantante colombiana Shakira por la aparición sin autorización de sus hijos en la canción ‘Acróstico’.

“La legislación española establece que para poder los niños salir en un medio de comunicación es imprescindible de que los padres den la autorización”, aseguró.

No obstante, Tamborero señaló que Piqué decidió no abrir otro pleito judicial con Shakira por el bien de los niños.

“Cuando vimos que se publicó el video, para Piqué fue una sorpresa porque no había sido informado. Posteriormente, hemos valorado las alternativas y él, con gran sentido de responsabilidad, ha decidido que no es prudente iniciar otro problema”, mencionó.

“De tal forma, es mejor dejar las cosas como estaban y no dar mayor protagonismo. No es cierto que se tomarán acciones legales”, confirmó.

¿Piqué llamó a Shakira para reclamarle?

“No puedo contestar porque él no me ha manifestado si la contactó. Por sentido común lo normal es que la llame”, explico.

Asimismo, reveló que la relación entre Shakira y Piqué es cordial por el bien de sus hijos y noverlos envueltos en más polémicas, por lo que aseguró que el problema está más en los medios.

“Me consta que ellos dos han hecho un gran sacrificio. Los padres han hecho una demostración de generosidad para evitar que los niños. La relación entre ellos dos es correcta, los problemas están más en la prensa. Es correcta, educada, hablan por el bien de los niños”, dijo.

Finalmente, desmintió que los hijos de Piqué y Shakira no puedan estar con Clara Chía, la nueva pareja del exfutbolista. “Es falso, en ningún caso. Eso sería un pacto nulo”.