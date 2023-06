Luis Fernando Velasco responde a audios de Armando Benedetti: “no me mortifica su opinión”

El ministro del Interior, Juan Fernando Velasco, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre los escandalosos audios del exembajador Armando Benedetti, en donde amenaza a Laura Sarabia de contar varios detalles de la campaña presidencial del hoy presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con Velasco, este tenso momento solo se podrá resolver con la verdad. “Yo acompañé cerca de 50 reuniones de la campaña, muchas de esas reuniones fueron grabadas ilegalmente y el país las conoció, y en ninguna de esas reuniones se habló de esos montos de dinero y de financiación ilegal”.

Asimismo, detalló que “esta no fue una campaña que tuvo que recurrir a dineros extraños. Yo tengo la misma tranquilidad que tiene el presidente en esta circunstancia porque así fue. Es evidente y en las regiones la gente sabe cómo se hizo la campaña”.

En cuanto al posible nombramiento de Armando Benedetti como ministro del Interior, Velasco comentó que no tenía conocimiento de eso. “Me imagino que el doctor Armando tiene sus opiniones que son respetables, yo no voy a entrar en una discusión. Cuando yo entré me pidieron sacar adelante una agenda de reformas en la cual el Gobierno está comprometido, de manera que no me mortifica esa opinión”.

Por otra parte, el ministro se mostró en desacuerdo por la forma en cómo Benedetti se refiere a Laura Sarabia en los audios revelados.

“Me impresiona el relato tan fuerte que tiene con la doctora Sarabia, no solo porque era su amiga sino porque es una mujer, de verdad me impresiona, pero cada uno sabrá cómo maneja sus relaciones y sus conversaciones. Espero que el trino calmado de Armando sea el que puso presentando excusas al presidente y a la doctora Sarabia”, indicó.

Por último, el jefe de la cartera del Interior confirmó que el Gobierno continuará su labor con las diferentes reformas.

Escuche la entrevista completa a continuación: