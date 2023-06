Coronel Óscar Dávila estaba amenazado por la Fiscalía: abogado Miguel Ángel del Río

El abogado Miguel Ángel del Río, denunció que el coronel Óscar Gómez, le dijo en una conversación que sostuvieron ayer que estaba siendo amenazado por la Fiscalía General de la Nación.

En la tarde de este viernes, el cadáver del oficial fue hallado dentro de un vehículo en cercanías al Búnker de la Fiscalía.

El abogado hizo esa afirmación a través de su Twitter, donde calificó esta persecución como ‘infame’.

El abogado Del Río, es el defensor de uno de los uniformados de la Policía Nacional que según la Fiscalía, estaría relacionado con las interceptaciones ilegales de las exempleadas de Laura Sarabia, exjefe de gabinete del presidente de la República Gustavo Petro.

“El día de ayer me reuní con el Coronel Davila quien me buscó para manifestarme que de la fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detenían ‘hasta que corriera sangre’. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la Fiscalía es una persecución infame”, dijo el abogado Del Río.

Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las causas de la muerte del uniformado.