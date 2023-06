Coronel Dávila me dijo que Juan Carlos Pinzón de la Fiscalía lo intimidó: Miguel del Río

Poco después de la muerte del coronel Oscar Dario Dávila, ocurrida el pasado 9 de junio y cuyas circunstancias son objeto de investigación, se conoció una carta fechada el 2 de junio en la que solicitaba a la Fiscalía ser escuchado acerca del escándalo que afectó a la exjefe de gabinete Laura Sarabia.

Aunque no estaba vinculado al hecho, Dávila se puso en completa disposición para contribuir al esclarecimiento de los hechos que son materia de investigación: “Solicito que se me informe mi vinculación como indiciado y reitero mi disponibilidad de presentarme en fecha y hora que se señale para ser escuchado en interrogatorio”.

En el documento, el coronel se presenta como coordinador de protección anticipativa de la Jefatura de Protección Presidencial y resalta que su solicitud de ser escuchado “tiene su génesis en las denuncias y publicaciones presentadas que tratan sobre el caso de la jefe del Despacho Presidencial Laura Sarabia, en los que presuntamente vinculan a la Jefatura”.

Tras conocerse la noticia de la muerte del coronel el pasado viernes, el abogado Miguel Ángel del Río aseguró en su cuenta de Twitter que este se sentía amenazado: “El día de ayer me reuní con el coronel Dávila, quien me buscó para manifestarme que de la Fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detenían “hasta que corriera sangre”. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la Fiscalía es una persecución infame (sic)”.

El día de ayer me reuní con el Coronel Davila quien me buscó para manifestarme que de la fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detenían “hasta que corriera sangre”. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la Fiscalía es una persecución infame. — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) June 10, 2023

En diálogo con W Fin de Semana, el abogado Del Río aseguró que el coronel Dávila era “un hombre valiente, con una gran experiencia en su carrera profesional” y también una persona perseguida.

“Esto no es otra cosa que una persecución infame de la Fiscalía contra el Gobierno Nacional”, advirtió el abogado.

Del Río también se refirió a su encuentro con el coronel el pasado jueves 8 de junio en la tarde, asegurando que “llevaba varios días tratando de conversar conmigo para contarme algo importante”.

“Desde el 6 de junio se hizo una inspección judicial en el piso 13 (de la DIAN) y ese día surgieron irregularidades. Vi (en Dávila) a un hombre angustiado por lo que estaba pasando (…) dijo que, según él, lo estaban siguiendo y que tenían sus líneas interceptadas, pero que era ajeno a cualquier responsabilidad penal, Me preguntó si, ante la eventualidad de una captura o proceso penal, yo podría representarlo. Le dije que sí”, contó el abogado a este medio.