¿No es bueno en matemáticas? Estas son las carreras que no requieren esta materia

Si los números no son lo tuyo, y no le gustan las matemáticas, seguro se preguntará qué puede estudiar para mantenerse alejado de las cifras numéricas. Por esa razón, en esta guía encontrará una lista de profesiones que no llevan matemáticas de acuerdo con el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) quien aborda y vigila los contenidos o planes de estudios universitarios.

Ciencias de la Comunicación

Es una de las opciones por excelencia para quienes buscan educación superior sin números. Pero debe tener ciertas habilidades, como redactar muy bien, saber expresarse, ser muy extrovertido y creativo, entre otras. Asimismo, ser comunicador conlleva una cierta responsabilidad en torno a lo que se quiere comunicar y la audiencia a la que se dirige.

Literatura e idiomas

Este campo académico sin duda no contiene matemáticas y está dirigida a todos aquellos cuyo pasatiempo favorito es leer, leer y leer. Estudiar Literatura le permitirá analizar no solo obras literarias, sino también el desarrollo de los lenguajes aplicados.

Psicología

Es otra de las profesiones humanísticas que puede considerarse como una de las carreras a estudiar debido a que le permitirá investigar los comportamientos desde las diversas perspectivas, como también diagnosticar e intervenir en todos los procesos que involucren a los individuos o a un grupo de personas específicamnete.

Derecho

Esta línea de estudio también pertenece al área de Ciencias Sociales, está basado en comprender las normativas jurídicas que rigen las relaciones entre personas e instituciones. La materia prima a estudiar en Derecho son las leyes y sus actividades, están orientadas hacia la solución de conflictos de forma judicial.

Trabajo Social

Si le interesan las Ciencias Sociales, la profesión de Trabajo Social se caracteriza por incorporar diversos aspectos de los ámbitos de la investigación, el desarrollo y la intervención social para mejorar los programas y políticas en comunidad.

Diseño de modas o gráfico

El objetivo de este pregrado es el diseño y confección de textiles, calzado y accesorios. Para ello, un diseñador de modas debe manejar conceptos de estética, rasgos culturales, debido a que los productos que proyecta deben ser funcionales, universales pero también creativas y artísticamente.

Gastronomía

En la rama de la cocina solo se deberán aplicar los conceptos básicos que contengan cifras, se trata de una carrera que desarrolla habilidades culinarias, comprendiendo los hábitos alimenticios de las personas de acuerdo con su entorno cultural.

Programación y desarrollo web

Si bien la facultad de estudio de ingeniería en sistemas sí tiene matemáticas, actualmente existen una gran variedad de cursos más cortos que le permitirán trabajar como desarrollador web no con las herramientas de un ingeniero de sistemas. Para esto, deberás aprender algunos de estos lenguajes de programación específicos.

Recursos Humanos

Por último, sabemos que unas de las características esenciales de los nuevos modelos de negocios es poner tanto al cliente como a los empleados en el centro del escenario. Estudiar esta profesión sin matemáticas puede llevarlo hacia lugares que nunca antes habían pensado los profesionales en recursos humanos, desde ser un “online recruiter” hasta trabajar dentro de una compañía en búsqueda de elevar el sentimiento o la motivación del equipo de trabajo.

No obstante, para elegir qué camino académico quiere elegir es necesario tener muy claros sus intereses. Tómese el tiempo necesario para entender sus gustos, habilidades y talentos, estos le darán una idea bastante clara para poder elegir que estudiar.