“Mercado de criptoactivos es oscuro, es casi un casino”: Superfinanciera

En medio de la convención del gremio de los bancos, Asobancaria, el superintendente financiero, César Ferrari, aseguró que el mercado de los criptoactivos es oscuro, que se presta a la especulación y por tanto es casi como un casino.

Así lo expresó al responder una pregunta sobre los avances del sandbox, o Arenera, un piloto con criptomoneda regulado por la Superintendencia Financiera.

“Yo personalmente le digo que ese mercado de criptoactivos, que no son mercados financieros y por lo tanto no tienen por qué estar al cuidado la Superintendencia, me parece sumamente oscuro”, apuntó.

A ello, Ferrari agregó que “uno sabe quiénes demandan los criptoactivos, pero no tiene idea de dónde se originan los criptoactivos, ni cuál es el origen primigenio de su activo. Entonces, es un mercado muy oscuro, que se presta la especulación, y al final es casi como un casino”

Por ello, afirmó que este mercado “no tiene nada que ver con la Superintendencia”.

“La Superintendencia Financiera lo que hace es vigilar los activos financieros, estos no son activos financieros, es como comprar un carro usado, le llaman criptoactivos, pero podían llamarle helados o podrían llamarle cualquier otra cosa”.