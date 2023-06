Es un asunto que no se ha tratado: Iván Cepeda sobre “financiamiento” al ELN

Fuentes de la Presidencia de la República confirmaron a W Radio que el Gobierno Nacional busca recursos internacionales para que el Ejército de Liberación Nacional, ELN, deje de cometer delitos como extorsión y secuestro.

Aunque la propuesta todavía está en construcción, se ha estado estudiando desde el 12 de junio por el Gobierno para lograr evitar esos delitos en el país en el marco de la búsqueda de la paz total.

En entrevista con La W, el senador Iván Cepeda, quien hace parte de la mesa de conversaciones con ese grupo armado, señaló que debido a que no hay un pronunciamiento oficial del Gobierno no se puede referir a lo revelado por esta emisora.

Sin embargo, destacó que “en la mesa de diálogos este es un asunto que no se ha tratado y hasta cuando no haya acuerdos en esa materia yo no puedo adelantarme a hacer comentarios”.

Asimismo, el senador indicó que “el trabajo que hacemos en la mesa es llegar a pactos y esos pactos tienen un carácter bilateral entonces cuando se trate de cualquier otro tema, el Gobierno planteará una posición que tiene que estar ceñida a la Constitución y la ley”.

Por otra parte, dejó claro que en ninguna parte de los pactos está acordado que el ELN continúa con los secuestros y extorsiones. “Lo que dice claramente es que las dos partes estamos sujetas al Derecho Internacional Humanitario, ninguna de las dos partes podrá emprender acciones que están prohibidas en el DIH, entre esas el secuestro. Mal haríamos nosotros en firmar semejante despropósito”.

