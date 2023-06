No vamos a ‘pupitrear’ una reforma constitucional: Carlos Fernando Motoa

El senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el proyecto de acto legislativo para la regulación del consumo adulto de cannabis en Colombia, el cual, según todo parece indicar, se hundirá en el Congreso de la República.

De acuerdo con Motoa, “estamos hablando de una reforma constitucional que va a generar un impacto no sabemos de qué magnitud y a nosotros como legisladores nos corresponde corregir lo que se encuentra en el texto en donde se pueden presentar inconvenientes (…) presenté la proposición que busca prohibir cualquier tipo de publicidad al cannabis”.

Añadiendo que “en la plenaria del Senado pretenden eliminar lo que ya se aprobó, que, en mi criterio, busca proteger el interés general, la protección o el derecho del consumidor no puede estar por encima del interés general”.

Asimismo, el senador resaltó que “esto debe tener una estricta regulación normativa en la misma Constitución y esa es la proposición que presenté. No es compromiso de todo Cambio Radical, el partido está dividido en esta posibilidad y lo hicimos siempre confiando en que se iba a acompañar las proposiciones que fueron votadas, que ahora en último debate quieran eliminar lo que propusimos, pues no me parece riguroso”.

Por último, Motoa dejó claro que “no vamos a ‘pupitrear’ una reforma constitucional, están acostumbrados a que ‘pupitren’ la reforma laboral, a la salud y la pensional, eso no va a ocurrir con el partido Cambio Radical, mucho menos con una reforma de la magnitud de lo que hoy se está debatiendo en el Congreso”.

Escuche la entrevista completa a continuación: