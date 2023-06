“Fue un golpe para el país”: ministro del Interior por el hundimiento de reformas

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, pasó por los micrófonos de La W para analizar la situación del Gobierno luego de que no pasaran varios proyectos de ley y el anuncio del presidente Petro del hundimiento de la reforma laboral.

“Cuando llegué al Congreso no había arrancado la reforma a la salud ni la pensional, pero miren, ahí están: unos vivos y otros aprobados. Decir que la estrategia no funcionó no es real, no funcionó como queríamos, pero hay actos legislativos aprobados.

Incluso, mencionó que con lo ocurrido este martes en el Congreso, donde no pasó el acto legislativo para la despenalización del cannabis recreativo de uso adulto, “fue más un golpe para el país que para el Gobierno”.

Al contrario, destacó la aprobación de varias leyes presentadas por el Gobierno Nacional y mencionó que, si es necesario, volverán a presentar el 20 de julio las reformas que no fueron aceptadas en el Congreso.

“Le entregamos al Gobierno un Plan de Desarrollo de lo que se quiere hacer en este cuatrenio. Hay actos legislativos como el de la Jurisdicción Agraria, el campesino sujeto de derechos. Consecuentes con nuestro compromiso con el cambio climático aprobamos el Acuerdo de Escazú”, resaltó.

“Vamos a sacar la reforma a la salud, la reforma pensional e insistiremos en la laboral, pero necesitamos unas mayorías porque eso es muy desgastante. Yo recomendaría eso”, agregó.

Manifestaciones multitudinarias en contra del Gobierno Nacional

El ministro del Interior reconoció que hay un amplio sector de la población que está en desacuerdo con algunas reformas planteadas, sin embargo, aseguró que el gobernar debe ser para todos y no para una sola parte de la sociedad.

“Nosotros como Gobierno tenemos que ver no solo a los que les funciona (en el caso de las EPS), sino también a los que no”, indicó.

De la misma forma, fue claro en decir que “los gobiernos tienen que escuchar a la oposición, incluso cuando hay diferencias”.

Quién tiene la vocería del Gobierno: ¿Gustavo Bolívar o el MinInterior?

“Hace un mes este debate se abrió en una entrevista a Laura Sarabia, algo que comparto. Ella dijo que cada ministro debe tener vocería en sus temas”, sostuvo.