Lo que dijo el Gobierno era la verdad, el coronel se suicidó por presiones: Gustavo Petro

A su llegada a Francia, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el dictamen que entregó la Fiscalía, que asegura que el coronel Óscar Dávila se suicidó. El mandatario indicó que el Gobierno siempre dijo la verdad sobre esta situación.

“Pues alcanzó a insinuar que de alguna manera el coronel habría sido asesinado. Se insinuó incluso que se trataba de hechos que podían provenir del alto Gobierno. La misma Fiscalía pues ha detectado la verdad, ha expuesto la verdad, el coronel se suicidó por presiones que en los últimos instantes de su vida tuvo y que no logró controlar lamentablemente”, agregó el mandatario.

En ese mismo sentido, el jefe de Estado indicó que en los próximos días se conocerán las razones por las que el coronel tomó esta decisión.

“Después hablaremos de qué tipos de presiones, pero lo cierto es que lo que dijo el Gobierno era la verdad. Y el Gobierno seguirá diciendo la verdad en torno a este tipo de situaciones que un sector de la prensa ha venido promocionando como si se tratara de un acto de corrupción profundo del Gobierno, incluso con mi nombre propio. Así que del Gobierno sólo saldrá la verdad”, dijo.

Finalmente, el presidente reiteró que desde el Gobierno nunca hubo interceptaciones ilegales.

“No se interceptaron comunicaciones por orden del alto Gobierno. No se produjo violación de derechos humanos por orden del alto Gobierno. No hay nada que esconder. Las presiones llevaron lamentablemente al coronel, por razones que ya se conocerán públicamente, a una decisión lamentable, lamentable para su familia, con la cual he hablado durante su sepelio”.