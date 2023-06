Proyecto de Paloma Valencia busca que Estado pague bonos de estudio en colegios privados

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, ha sido enfática en que la educación pública en Colombia no es la mejor, presentándose deserción y mala calidad, por lo que ha propuesto ante el Congreso de la República un proyecto de ley por medio del cual se subsidie a los niños que están en condiciones de pobreza para que sus padres puedan elegir si enviarlos a un colegio privado, otorgándoles esta alternativa.

Para hablar sobre la iniciativa, la senadora pasó por los micrófonos de Sigue La W, dando detalles al respecto.

“Colombia debe tener claro qué es lo que pasa con la juventud, no encuentran oportunidades, no pueden llegar a una universidad. En las pruebas de estado los colegios públicos están por debajo de los privados por más de cuarenta puntos, igual que en las pruebas internacionales. Lo que queremos es que puedan escoger si el niño va a un colegio privado o a uno público”, explicó la senadora.

Asimismo, aseguró que este proyecto no acabaría la educación pública, pues lo que se pretende es dar opciones, “que quien no tiene recursos no quede totalmente confinado en la educación pública” sin otra alternativa.

Por otro lado, Aura Nelly Daza, presidenta de la Asociación Distrital de Educadores, en Sigue La W mostró su descontento ante el proyecto.

“Este proyecto sí afecta la educación pública, porque si hemos tenido malos resultados en las pruebas ha sido por factores como problemas en el PAE, falta de rutas escolares, la ausencia de conectividad. En las zonas más afectadas no hay conectividad”, manifestó la líder.

Algo que respondió la senadora Valencia, mencionando que “si hay colegios que lo están haciendo bien en el sector privado, qué problema hay con que el Estado pague las becas para que los niños estén en esos colegios. Por supuesto, que los colegios públicos crezcan, pero si mejora el colegio privado, también mejora el colegio público y se eliminan los colegios malos”.

Ante esto, la líder de la Asociación de Educadores contestó que las fallas en la educación no solo dependen de los maestros, pues si el menor tiene bajos niveles nutricionales tendrá dificultades de aprendizaje.

“Hay que descongestionar la educación pública para que puedan mejorar. Un problema de la educación pública es la imposibilidad de sacar a los docentes que son malos”, concluyó, además de dar claridad de que solo puedan participar los colegios privados de alto rendimiento y resultados.

Escuche el caso completo en Sigue La W: