¿Qué efectos tiene el ayuno en el cerebro? Neurólogo explica

Según la Mayo Clinic, “el ayuno intermitente significa que no se come durante un período cada día o semana”. Sin embargo, alrededor de la relación que tiene esta práctica con el cerebro surgen diferentes dudas.

Por este motivo, el neurólogo Leonardo Bello habló en Salud y Algo Más sobre el ayuno y su relación con el cerebro y otras funciones delcuerpo humano.

“ El ayuno no es malo, antes de hacer ayuno hay que saber alimentarse, eso hay que dejarlo claro”, especificó el neurólogo.

Así mismo, explicó que el ayuno en el cerebro “mejora la cognición, cognición es igual a conocimiento, mejora el conocimiento y nuestra forma de procesar y adquirir el conocimiento, mejora nuestra memoria y la velocidad del procesamiento mental, eso es fundamental para el cerebro”.

Además, se refirió sobre la autofagia, en donde explicó que “fagia es comer y auto es que nuestro propio cuerpo se empieza a comer las células que están fallando, que no se usan y que están envejeciendo. Cuando nosotros ponemos ayuno el cuerpo, el cerebro comienza a buscar energía en todas partes, le echa mano a células que no sirven”, dijo.

Puntualizando al tiempo que “el ayuno sirve para muchas enfermedades porque protege de esas enfermedades”.

Así mismo, fue enfático en decir que “hacer ayuno no es comer menos, es comer menos veces, en más cantidad incluso, pero hay que hacerlo de forma inteligente llevando nutrientes”.

Y así, que esta práctica “no hace daño, hacer ayuno no da gastritis, y siempre y cuando sepan alimentarse y hacerlo no les va a generar ningún mal, pero sí ayudara mucho en cualquier enfermedad neurológica, no es la cura, pero sirve”.

Escuche la entrevista completa a continuación: