Pasajeros del aeropuerto de Santa Marta esperaron por más de 10 horas su vuelo

Santa Marta

Desde las 10 de la mañana hasta las 10:30 de la noche, cientos de pasajeros de un vuelo de Avianca tuvieron que esperar al interior de la sala de abordaje del aeropuerto Internacional Simón Bolívar por fallas en el avión que debía llevarlos hacia su destino.

Además de la espera, los pasajeros tuvieron que padecer las altas temperaturas debido a las deficiencias en el sistema de aire acondicionado, hecho que ha sido denunciado por varios pasajeros a la W Radio.

“El aeropuerto no cumple con las condiciones idóneas, en este lugar hay unas 500 personas, tenemos un caso específico, teníamos que tomar el vuelo de Avianca a las 10 am, nos indican que presenta un daño en unas de sus hélices y que el repuesto llegaba a las 3 de la tarde, no sirvió y nos tocaba esperar hasta las 6 de la tarde”, precisó una de las afectadas.

Finalmente, los pasajeros pudieron abordar pasada las 10 de la noche, “mamas con bebés de meses, personas de la tercera edad que están pasando una situación compleja, sin aire, esto parece un infierno”, precisó.

Continúan las quejas por las altas temperaturas al interior del aeropuerto de Santa Marta

Con esta denuncia, quedó evidenciado una vez más por parte de los usuarios las altas temperaturas registradas al interior del aeropuerto.