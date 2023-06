Petro cuestionó al Congreso por hundir reforma laboral: no dieron ni un debate de ideas

Durante un encuentro que sostuvo con la comunidad colombiana residente en París, el presidente Gustavo Petro habló sobre las reformas sociales de su Gobierno, asegurando que la reforma laboral se hundió porque no se dio el debate correspondiente y se pusieron otros temas sin sentido sobre la mesa.

“No fueron capaces de darnos ni un solo debate de ideas sobre por qué proteger a la señora de los tintos, a la enfermera, a la mujer trabajadora, al hombre que pone ladrillos, al hombre que pone los vidrios de los edificios, al hombre que pone las palancas, a la mujer que cuida. ¿Por qué protegerlos laboralmente era un pecado en la sociedad colombiana?, que disminuye el empleo, dijeron. Nosotros tenemos desempleados al 60% de la población global que quiere participar del trabajo”, dijo el mandatario.

En ese mismo sentido, el mandatario aseguró que las personas que se iban a ver beneficiadas por las reformas no fueron los que salieron a las calles el pasado 20 junio, y que, por el contrario, salió la clase media que no conoce sus reformas.

“No salió el obrero, no salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera, no salió el hombre que pega los ladrillos o pone los vidrios de las ventanas. Salió una clase media alta a decir, “fuera Petro, no queremos sus ideas”. Exacto, como salieron en 1851, con armas en la mano, a decir que no querían que se les quitara la propiedad privada, que eran los seres humanos a los cuales llamaban esclavos”, agregó.

Finalmente, y pese al hundimiento de este proyecto en el Congreso, el mandatario anunció que el Gobierno Nacional volverá a radicar la reforma laboral ante el Congreso de la República.

“Vamos a proponer que la reforma laboral, que hundieron sin discutir, con técnicas de filibusterismo, se vuelva a colocar en discusión de la sociedad colombiana; del banquero, pero también de la señora de los tintos”, concluyó.