‘Wërapara’, película que retrata la vida de 6 indígenas transgénero: esta es la historia

En entrevista con W Fin de Semana, la actriz Marcela Gonzalo comentó que este es un documental basado en la vida real. “Mi lucha no fue tan fácil, como trans indígena no es fácil porque en la comunidad no es aceptable, por eso este momento es un espejismo por el que hemos luchado”.

“En mi infancia fui muy luchadora por eso yo no quiero que la nueva generación sea maltratada, que sufran de bullying que en la mayoría de los casos viene de la propia familia. Como indígena en general, con esta película documental, estamos abriendo muchas puertas”, añadió.

En cuanto a lo que más le gustó de hacer parte de esta producción, indicó que “esta película es una lucha para las mujeres transgénero”.

Cabe resaltar que esta película cuenta la historia de un grupo de mujeres indígenas trans de Jardín, Antioquia, en la que se narra cómo labran la tierra y sueñan con liberar su espíritu desde el arte textil.

La producción que estuvo bajo la dirección de Claudia Fischer llegó al país desde el pasado 22 de junio después de tener un exitoso recorrido por más de 30 festivales de cine en todo el mundo.

Escuche la entrevista completa a continuación: