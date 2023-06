CNE definiría este miércoles sanción a Partido Liberal por no realizar convención

Este miércoles 28 de junio el Consejo Nacional Electoral volverá a discutir la ponencia que pide sancionar al Partido Liberal por no realizar la Convención Nacional en la que se definiría, entre otros temas, la continuidad del expresidente César Gaviria en la jefatura de la colectividad.

Según la información que ha recopilado el CNE, la última reunión celebrada por el partido se habría realizado los días 22, 23 y 24 de mayo de 2020, es decir, hace tres años pese a que la Constitución establece que debe hacerse cada dos.

La sanción planteada por la magistrada Fabiola Márquez, del Pacto Histórico, es la privación de la financiación estatal, así como una multa de $25.540.355 y la exigencia de realizar la convención en un plazo menor a un mes.

Si ese último punto prospera, entrarían en una carrera contra el tiempo para hacer la convocatoria, pues de lo contrario los avales que sean entregados por el Partido Liberal para las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles podrían ser declarados ilegales, algo que por supuesto preocupa a la colectividad. Sin embargo, La W consultó a varios magistrados que consideran que esa parte de la sanción no prosperaría.

Varios magistrados consideran que la obligación de realizar una convención en cuestión de semanas es “desequilibrada”, pues los liberales no son los únicos que no han realizado convención en los plazos de Ley y no hay antecedente de una sanción de igual proporción. Eso sí, se exigiría convocar la convención, pero en un plazo más “razonable”.

En medio de la discusión hay quienes interpretan esta sanción como una supuesta retaliación a las posiciones del expresidente Gaviria frente al Gobierno y un supuesto interés de sacarlo de la Dirección del Partido Liberal. La última palabra la tendrá la Sala Plena de la autoridad electoral.