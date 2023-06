Protagonista de ‘Perfil falso’ aseguró que no lo han contactado para la segunda temporada

El actor venezolano de cine, teatro y televisión Rodolfo Salas pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el éxito que ha tenido la serie colombiana de Netflix ‘Perfil falso’ desde su estreno.

Para iniciar, el actor aseguró que hace mucho perdió la timidez en la actuación, sobre todo luego de su participación en la producción escrita por el guionista chileno Pablo Llanes.

En cuanto al éxito de la serie, el actor indicó que este no se debe solamente a las escenas eróticas que tiene la producción “tenemos un gran libreto gracias a Pablo Llanes, tenemos una gran historia que yo creo que no solamente el erotismo sino que la gran historia hace que estemos pegados en la pantalla, se logró un excelente producto”.

Por otra parte, dejó claro que nunca ha utilizado aplicaciones de citas “pero a mí el tema me encanta porque esto busca narrar lo que podría ocurrir en la vida de personas que pueden crear un perfil falso o que bajan estas aplicaciones de citas. Yo creo que se podría encontrar el amor ahí”.

Entre otras cosas, Salas resaltó que este es el primer proyecto que realiza en Colombia “me sentí como en caso, tuve compañeros de trabajo muy especiales. Colombia me encanta, me encanta su cultura, su gente, la comida. En general la pasé increíble, me encantaría volver a trabajar allá”.

Para finalizar, se refirió a la posibilidad de una segunda temporada de la serie, allí señaló que “yo creo que por el drama no te sabría decir por dónde irá porque si vi que anunciaron esa segunda temporada, pero no he tenido contacto con nadie para que me diga que sí. He hablado con mis compañeros y no nos han contactado para decirnos que sí va esa segunda temporada, pero esperemos que sí, tengo muchas ganas de hacerla”.

Escuche la entrevista completa a continuación: